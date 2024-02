Le commandant du chien de Joe Biden a mordu des agents des services secrets au moins 24 fois

Les documents ont été révélés grâce à des demandes d’accès à l’information et mis en ligne. Ils sont fortement expurgés pour protéger l’identité des agents des services secrets et le secret de leurs tactiques de sécurité.

Ils montrent qu’au moins 24 incidents de morsures ont eu lieu entre octobre 2022 et juillet 2023, notamment des membres des services secrets mordus au poignet, à l’avant-bras, au coude, à la taille, à la poitrine, à la cuisse et à l’épaule.

Les documents n’enregistrent pas nécessairement tous les incidents de morsures liés au commandant, car ils couvrent uniquement les services secrets et non les autres personnes travaillant à la Maison Blanche ou le personnel de Camp David dans le Maryland.

En juillet, un autre agent a été mordu à la main et a dû subir six points de suture. La morsure a provoqué une “plaie ouverte, profonde et grave” et l’agent “a commencé à perdre une quantité importante de sang”, a montré un e-mail.