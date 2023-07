Le commandant du chien de Biden a mordu des agents des services secrets 10 fois en quatre mois, selon les archives

WASHINGTON (AP) – Le commandant du chien du président Joe Biden a mordu ou attaqué d’une autre manière le personnel des services secrets au moins 10 fois entre octobre 2022 et janvier, dont un incident qui a nécessité une visite à l’hôpital par l’agent des forces de l’ordre blessé, selon les archives du Département de la sécurité intérieure.

Le groupe de surveillance conservateur Judicial Watch a publié mardi près de 200 pages de dossiers des services secrets qu’il a obtenus grâce à un procès en vertu de la loi sur la liberté d’information. Le groupe a déclaré avoir intenté une action après que l’agence, une division du DHS, « n’ait pas répondu de manière adéquate » à sa demande de décembre dernier concernant des cas de morsures impliquant le berger allemand de race pure. Le groupe a déclaré avoir déposé la demande après avoir reçu un tuyau sur le comportement de Commander.

Le commandant est le deuxième chien de Biden à se comporter de manière agressive, notamment en mordant le personnel des services secrets et le personnel de la Maison Blanche. Ils ont finalement envoyé le chien, un berger allemand nommé Major, vivre avec des amis dans le Delaware après ces incidents.

La Maison Blanche et les services secrets ont semblé minimiser la situation mardi, mais les derniers incidents soulèvent des questions sur la raison pour laquelle les Bidens ont amené un autre berger allemand dans le manoir exécutif et pourquoi les attaques se sont poursuivies.

Elizabeth Alexander, directrice des communications de la première dame Jill Biden, a déclaré dans un e-mail que le complexe de la Maison Blanche est un « environnement unique et souvent stressant » pour les animaux de compagnie et que la famille Biden « cherchait des moyens d’améliorer cette situation pour tout le monde ».

Anthony Guglielmi, porte-parole en chef des services secrets, a déclaré dans un e-mail séparé que son agence avait, au cours des derniers présidents, « navigué sur la meilleure façon d’opérer autour des animaux de compagnie et ces incidents ne font pas exception ». Nous prenons la sécurité et le bien-être de nos employés très au sérieux. »

Les services secrets assurent la protection de la sécurité du président et de sa famille, et des dizaines de ses officiers sont postés autour du manoir exécutif et de ses vastes terrains.

Biden a reçu Commander en décembre 2021 en cadeau de son frère James. La famille a aussi un chat, Willow.

Le 3 novembre 2022, un responsable des services secrets a envoyé un e-mail à ses collègues indiquant que le commandant avait mordu un officier en uniforme à deux reprises – au haut du bras droit et à la cuisse. Le personnel de l’unité médicale de la Maison Blanche a soigné l’officier et a décidé de faire emmener l’individu à l’hôpital.

Un capitaine de la division uniforme a envoyé un e-mail plus tard dans la journée qu’il avait été informé que le commandant était à jour de ses vaccinations.

Une note le lendemain a ajouté des détails sur l’attaque, notamment que l’officier qui a été mordu a utilisé une charrette en acier pour se protéger d’une autre attaque. L’officier a ensuite été placé plusieurs jours en service restreint sur l’avis des médecins.

Alexander a déclaré que les Bidens avaient travaillé avec les services secrets et le personnel de la résidence de la Maison Blanche « sur des protocoles et une formation supplémentaires en laisse » pour le commandant, ainsi que sur l’établissement de zones désignées où il peut courir pour faire de l’exercice.

« Le président et la première dame sont extrêmement reconnaissants envers le personnel des services secrets et de la résidence exécutive pour tout ce qu’ils font pour assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et du pays », a ajouté Alexander.

Guglielmi a déclaré que les employés des services secrets sont encouragés à signaler les blessures liées au travail à leurs superviseurs immédiats pour obtenir la documentation appropriée.

« En tant que tel, nous sommes au courant d’incidents passés impliquant des animaux de compagnie de la première famille et ces cas ont été traités de la même manière que des blessures au travail comparables, à inclure avec les notifications pertinentes et les procédures de signalement suivies », a-t-il déclaré.

« Alors que les agents et agents spéciaux ne s’occupent ni ne manipulent les animaux de compagnie de la première famille, nous travaillons en permanence avec toutes les entités concernées pour minimiser les impacts négatifs dans un environnement qui comprend des animaux de compagnie », a ajouté Guglielmi.

Le commandant est souvent vu conduit par le gardien en chef de la Maison Blanche.

Le New York Post a été le premier à rendre compte des incidents de morsure du commandant.

Darlene Superville, Associated Press