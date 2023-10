Le commandant des parapentes du Hamas qui a aidé à planifier l’attaque du 7 octobre a été touché et tué par les Forces de défense israéliennes.

Asem Abu Rakaba a joué un rôle crucial en commandant « les terroristes qui ont infiltré Israël en parapente et était responsable des attaques de drones contre des postes de Tsahal », affirme Tsahal.

Les terroristes du Hamas ont pénétré en Israël en parapente avant d’assassiner des Israéliens innocents

Le chef de l’air du Hamas, Asem Abu Rakaba, a été tué par les forces de Tsahal dans la nuit

Des explosions provoquées par les bombardements israéliens sont visibles à l’horizon dans le nord de Gaza Crédit : AP

Tsahal a déclaré samedi matin : « Dans la nuit, des avions de combat de Tsahal ont frappé Asem Abu Rakaba, le chef du réseau aérien du Hamas.

“Abu Rakaba était responsable des drones du Hamas, dronesparapentes, détection aérienne et défense.

“Il a participé à la planification du massacre du 7 octobre et commandait les terroristes qui ont infiltré Israël en parapente et était responsable des attaques de drones contre les postes de Tsahal.”

Cela survient alors que Tsahal a révélé que le commandant des forces navales du Hamas, Rateb Abu Sahiban – qui a mené une tentative ratée d’infiltration par voie maritime le 24 octobre – a également été tué lors d’une frappe aérienne nocturne, selon les médias locaux.

D’autres hauts commandants du Hamas, Abed Alrahman, Khalil Muhajez et Khalil Tatri, ont été anéantis lors d’une frappe aérienne mardi, a affirmé l’armée israélienne.

Les chars et les troupes israéliennes ont fait irruption dans Gaza vendredi soir pour combattre le Hamas dans le cadre d’un “début lancé” vers une invasion à grande échelle.

Le groupe terroriste a été bombardé depuis la terre, les airs et la mer alors que les avions de combat, les navires de guerre et l’artillerie israéliens pilonnaient la bande de Gaza pendant des heures dans ce qui était le troisième et plus grand raid armé cette semaine.

Cela vient comme

Quelque 300 000 soldats ont été massés par Tsahal depuis le massacre et des colonnes de véhicules blindés encerclent Gaza.

Le nord de la petite enclave palestinienne a été bombardé sans relâche par des frappes aériennes et de l’artillerie sous le couvert de l’obscurité, alors que pouvoir et les communications ont été coupées pour des millions de personnes.

Israël cherche à détruire le groupe terroriste Hamas basé à Gaza après le massacre de 1 400 hommes, femmes et enfants le 7 octobre.

Ils ont détruit quelque 150 bases souterraines samedi matin, selon les forces israéliennes.

Des images diffusées par Tsahal montrent une attaque intense avec des « centaines » de bombes.

Des flammes orange ont illuminé la nuit ciel alors que les armes résonnaient – avec des combats visibles de l’autre côté de la frontière depuis Israël.

La branche armée du Hamas a déclaré vendredi soir que ses combattants affrontaient les troupes israéliennes dans la ville de Beit Hanoun, au nord-est de Gaza, et à l’est de Bureij.

Le commandant des forces navales du Hamas, Rateb Abu Sahiban, aurait été tué lors d’une frappe aérienne nocturne.

De la fumée s’élève de l’enclave palestinienne alors qu’elle subit les bombardements massifs Crédit : Getty

Des chars et des bulldozers israéliens ont été vus entrer dans Gaza la nuit dernière Crédit : AFP