Le commandant de l’est de la Libye, Haftar, à Moscou pour des entretiens avec Poutine | Nouvelles

Le général renégat Khalifa Haftar, dont les forces dominent l’est de la Libye, s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou, ont indiqué ses forces et le Kremlin.

Haftar, qui parraine une administration rivale du gouvernement libyen soutenu par l’ONU à Tripoli, entretient depuis longtemps des relations étroites avec Moscou et s’appuie fortement sur le groupe de mercenaires russes Wagner pour son soutien militaire.

Haftar « a eu des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou », ont indiqué ses forces armées arabes libyennes sur sa page Facebook officielle, sans donner plus de détails.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé la rencontre de Haftar avec Poutine. « Ils ont discuté de la situation en Libye et dans la région dans son ensemble », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l’agence de presse officielle russe TASS.

Il s’agissait de la première rencontre entre les deux hommes depuis 2019, selon les médias libyens.

L’homme fort de l’Est, arrivé mardi à Moscou, s’était déjà entretenu lors de sa visite avec le vice-ministre russe de la Défense Yunus-Bek Yevkurov.

Yevkurov est un visiteur régulier de l’est de la Libye ces dernières années, le plus récemment le 17 septembre lorsqu’il a rencontré Haftar quelques jours après l’énorme crue éclair qui a balayé une grande partie de la ville côtière de Derna, tuant des milliers de personnes et laissant des milliers d’autres disparus. .

L’assaut avorté de Haftar en 2019 contre le siège du gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli s’est fortement appuyé sur les mercenaires de Wagner, mais n’a pas réussi à vaincre ses forces armées soutenues par la Turquie.

Depuis qu’un cessez-le-feu d’octobre 2020 a mis fin à l’offensive, Wagner a redéployé une partie de son personnel au Mali et en Ukraine.

Mais malgré les résolutions répétées du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant au retrait de toutes les forces militaires étrangères de Libye, des centaines de soldats de Wagner restent stationnés dans l’est ainsi que dans les zones désertiques du sud sous le contrôle de Haftar.

La Russie cherche depuis longtemps à accroître son influence en Afrique, une politique qui s’est encore accentuée depuis le lancement de sa guerre contre l’Ukraine au début de l’année dernière, la laissant aux prises avec les sanctions de l’Union européenne et des États-Unis et de plus en plus isolée sur la scène internationale.