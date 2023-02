Le commandant de l’équipe de parachutisme des Red Devils condamné à une amende pour avoir vendu des munitions d’une valeur de 20 000 £

Le commandant de l’équipe de parachutisme des Red Devils a été condamné à une amende pour avoir vendu des munitions d’une valeur de 20 000 £.

Le capitaine Steven Child, 48 ans, a reconnu sa négligence après que des douilles en laiton aient été transportées dans des centres de recyclage aux États-Unis et échangées contre de l’argent.

Steven Child a reconnu sa négligence après que des douilles en laiton aient été transportées dans des centres de recyclage aux États-Unis en échange d’argent

Lui et le capitaine Dean Pilcher, tous deux du régiment de parachutistes, n’ont pas remis le produit au ministère de la Défense et ont été traduits en cour martiale.

Le couple effectuait des sorties d’entraînement avec le groupe de soutien d’élite des forces spéciales entre 2017 et 2019 à Fort Knox dans le Kentucky lorsque les infractions ont été commises.

Leurs munitions ont été transportées du Royaume-Uni par la RAF.

Les munitions excédentaires et épuisées auraient dû être renvoyées par avion.

Mais faute d’avions, des installations sécurisées ont été louées pour le stocker et dix tonnes de douilles ont été vendues.

Les deux ont plaidé coupables de négligence lors de l’audience à Catterick, North Yorks.

Un porte-parole de l’armée a déclaré hier soir : “Nous ne tolérons pas ce genre de comportement et en conséquence, ils ont été condamnés à une amende de quatre jours de salaire à payer dans les 28 jours”.

Capt Child a servi dans l’armée pendant plus de 30 ans et a effectué plus de 350 sauts.