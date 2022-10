Le commandant de la police d’Ottawa dit que la Loi sur les urgences a été utile, mais il n’est pas sûr que ce soit nécessaire

Un agent de la police d’Ottawa qui a pris la relève lors des manifestations du convoi de l’hiver dernier a déclaré qu’il lui était difficile de savoir si l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence était justifiée, car il n’a jamais eu la chance d’exécuter son propre plan pour évacuer les manifestants du centre-ville d’Ottawa.

Surint. Robert Bernier a poursuivi son témoignage mercredi matin devant l’enquête de la Commission d’urgence sur l’ordre public, qui enquête sur les circonstances qui ont conduit le gouvernement fédéral à déclencher la législation inédite du 14 février pour mettre fin à la manifestation qui bloquait Ottawa depuis des semaines.

Bernier a déclaré qu’il n’avait pas été prévenu que la décision de la Loi sur les mesures d’urgence allait tomber et qu’il prévoyait déjà de mener une opération policière.

L’avocat de la Commission, Frank Au, a demandé à Bernier s’il pensait que la loi fédérale était nécessaire pour expulser les manifestants.

“Difficile à dire pour moi. Je n’ai pas pu faire l’opération sans elle”, a déclaré Bernier mercredi.

“Je ne sais pas quelles complications j’aurais eues si cela n’avait pas été en place et que j’avais utilisé la common law.”

Bernier, qui a pris la relève en tant que commandant de l’événement le 10 février, a déclaré que son équipe, la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et la GRC avaient commencé à élaborer un plan pour mettre fin aux manifestations.

Le commandant de l’événement est responsable de la planification opérationnelle au niveau stratégique.

L’inspecteur du Service de police d’Ottawa, Robert Bernier, répond aux questions lors de sa comparution devant la Commission d’urgence de l’ordre public le 25 octobre 2022 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le 13 février, Bernier a signé un plan pour mettre fin à l’occupation, rétablir l’ordre public et remorquer les véhicules qui bloquaient les rues.

À ce moment-là, le gouvernement de l’Ontario avait déclaré l’état d’urgence. Bernier a témoigné que son plan ne reposait pas sur des pouvoirs accordés par le gouvernement provincial.

Bernier était frustré par Sloly

Bernier a déclaré qu’il avait tenté de prendre ses distances avec le chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, afin qu’il ait l’espace nécessaire pour élaborer un plan opérationnel et prendre des décisions. Il a déclaré que Sloly agissait dans les coulisses pour diriger les opérations, y compris les tentatives de fermeture de ponts interprovinciaux.

Selon un résumé d’une entrevue qu’il a accordée à la commission cet été, Bernier était « frustré par la direction du chef Sloly, qu’il considérait comme une ingérence inappropriée dans son rôle de commandant de l’événement ».

Le 14 février, le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence. Sloly a démissionné le lendemain.

Bernier a déclaré qu’il ne savait pas à l’époque que la loi allait être invoquée ou que Sloly se retirerait.

L’un des problèmes que la Loi sur les mesures d’urgence était censée résoudre concernait la sécurisation des dépanneuses. Au moins un conducteur de dépanneuse à Ottawa a déclaré avoir reçu des centaines d’appels – y compris des menaces de mort – de partisans de la manifestation.

Bernier a déclaré qu’au 13 février, la Police provinciale de l’Ontario avait assemblé 34 dépanneuses avec des conducteurs consentants qui se verraient accorder l’anonymat.

Il a déclaré à la commission que la déclaration d’urgence fédérale n’avait pas eu d’incidence significative sur son processus de planification.

Bernier a déclaré que la police d’Ottawa avait utilisé à bon escient les lois existantes avant et depuis les manifestations du convoi, sans recourir à la Loi sur les mesures d’urgence.

Il a déclaré à la commission cet été que les pouvoirs accordés en vertu de la loi sur les urgences ont aidé la police à adopter “une posture beaucoup plus forte aux points de contrôle des zones d’exclusion”, selon son entrevue avec un témoin.

La police continue de repousser les manifestants à Ottawa le samedi 19 février 2022. (Evan Mitsui/CBC)

“Il a noté que la déclaration d’urgence fédérale a probablement aidé la police à terminer l’opération avec moins de pression de la part de [protesters]”, a déclaré son résumé de l’interview.

Bernier et les représentants des autres forces policières vont de l’avant avec ce qu’ils appellent le Plan du 17 février. Il décrivait quatre phases opérationnelles : la sécurisation des ressources, une action lente et méthodique pour mettre fin à l’occupation, maintenir le centre-ville libre de toute activité illégale et ramener la ville à la normale.

Bernier a déclaré à la commission qu’à ce moment-là, il avait reçu tous les officiers dont il avait besoin pour mettre en œuvre le plan, y compris plusieurs unités tactiques et équipes SWAT.

« Si je n’avais pas eu [the Emergencies Act] de cette façon, à quoi cela aurait-il ressemblé ? Difficile pour moi de le dire”, a-t-il déclaré.