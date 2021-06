Le commandant de la milice irakienne, dont l’arrestation a attisé les tensions, a libéré

Les partisans de Musleh l’ont accueilli avec des câlins et des baisers sur le pont central de Jadriya à Bagdad après sa libération, prenant des photos et des vidéos avec lui pour célébrer. Deux responsables irakiens ont déclaré que Musleh avait été libéré à 8 heures du matin et qu’il était retourné dans la ville méridionale de Karbala, sa ville natale, où des partisans l’avaient également salué.