Le commandant de la flotte russe de la mer Noire tué lors d’une frappe à Sébastopol ; Les chars Abrams arrivent en Ukraine

Développements clés le 25 septembre :

L’armée ukrainienne déclare que le commandant de la flotte russe de la mer Noire et 33 autres officiers ont été tués dans l’attaque de Sébastopol

Zelensky confirme l’arrivée des premiers chars Abrams en Ukraine

Le commandement du régiment aérien russe aurait été touché par une attaque de drone près de Koursk

La Russie lance une attaque nocturne de drones et de missiles contre le sud de l’Ukraine

Le commandant de la flotte russe de la mer Noire a été tué avec 33 autres officiers lors d’une frappe le 22 septembre sur la quartier général de la flotte à Sébastopol occupé, dans le sud-ouest de la Crimée, a indiqué l’armée ukrainienne.

L’amiral Viktor Sokolov, commandant de la flotte russe de la mer Noire, faisait partie des personnes tuées dans la frappe de missile qui a également blessé 105 soldats russes et laissé le bâtiment du quartier général en ruines. selon aux forces d’opérations spéciales ukrainiennes.

Les forces d’opérations spéciales ont revendiqué la responsabilité de l’attaque contre le quartier général, qui aurait été frappé par au moins deux missiles à longue portée Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni.

Les images satellite de Planet Labs ont révélé d’importants dégâts causés au bâtiment par la frappe. L’Ukraine et la Russie ont confirmé que le quartier général avait été frappé à la suite de l’attaque.

Le lendemain de l’attaque, le chef du renseignement militaire Kyrylo Budanov dit dans une interview avec Voice of America, qu’au moins neuf personnes ont été tuées et 16 ont été blessées lors de la frappe.

Budanov a déclaré que plusieurs officiers supérieurs russes avaient été blessés lors de l’attaque, notamment les généraux Alexander Romanchuk et Oleg Tsekov, qui dirigeaient les troupes russes dans les parties occupées de l’oblast de Zaporizhzhia.

Ces derniers mois, plusieurs frappes très médiatisées ont été menées contre les forces russes dans la région, dont une le 13 septembre visant un chantier naval russe utilisant drones et missiles marins qui a endommagé une péniche de débarquement et un sous-marin, qui étaient tous deux en réparation au moment de la frappe.

Parallèlement, le commandement des forces d’opérations spéciales a rapporté que les forces russes avaient subi 62 pertes lors de l’attaque du 13 septembre contre la péniche de débarquement Minsk amarrée au chantier naval de Sébastopol.

L’équipage du Minsk était à bord lorsque l’attaque a eu lieu, le navire devant quitter le quai le lendemain, selon l’armée ukrainienne.

Abrams tanks arrive in Ukraine

Les États-Unis ont livré le premier lot de chars Abrams à l’Ukraine, selon le président Volodymyr Zelensky confirmé dans un article de Telegram le 25 septembre suite à l’article du New York Times.

Zelensky n’a pas mentionné le nombre de chars livrés. Les États-Unis se sont engagés à fournir à l’Ukraine 31 chars Abrams.

Le président américain Joe Biden dit le 21 septembre, lors d’une réunion bilatérale avec Zelensky, la première tranche de chars américains arriverait en Ukraine la semaine suivante dans le cadre d’un ensemble plus vaste comprenant des munitions, des armes antichar et de l’artillerie.

Zelenski appelé le nouveau américain à 325 millions de dollars emballer « historique », affirmant que le nouveau paquet comprendra « de l’artillerie, des missiles pour HIMARS, des missiles pour la défense aérienne, des systèmes de défense aérienne supplémentaires, des véhicules tactiques », et bien plus encore.

En janvier, Biden annoncé la décision d’envoyer 31 chars Abrams, soit une force équivalente à un bataillon de chars ukrainien, comme d’autres pays l’avaient promis Léopard 2 et Challenger 2 réservoirs.

Les chars Abrams, qui offrent une mobilité et une puissance de feu supérieures à celles des chars de combat soviétiques et russes déployés par la Russie en Ukraine, devraient soutenir les efforts défensifs et offensifs ukrainiens.

Ces expéditions pourraient donner un élan à la contre-offensive, qui a commencé à prendre de l’ampleur. percée Lignes de défense russes.

Russian attacks

Les forces russes ont lancé 19 drones, 12 missiles de croisière Kalibr et deux missiles antinavires Onyx contre le sud de l’Ukraine au début du 25 septembre, tuant et blessant des civils et endommageant les infrastructures portuaires.

La force aérienne dit la défense aérienne a abattu tous les drones et 11 missiles Kalibr, principalement au-dessus de l’oblast d’Odessa.

Les premiers intervenants ont découvert les corps de deux personnes sous les décombres d’un entrepôt de céréales à Odessa, touché lors de l’attaque russe nocturne, a annoncé le gouverneur Oleh Kiper. signalé le 25 septembre.

Plus tôt le même jour, Kiper a déclaré qu’une femme avait été blessée à Odessa à cause de l’onde de souffle.

L’attaque a considérablement endommagé le port maritime d’Odessa et un hôtel abandonné sur le territoire du port, ont rapporté les Forces de défense du Sud de l’Ukraine.

Des débris de drones et de missiles sont tombés dans la banlieue d’Odessa, endommageant des entrepôts et une maison privée, a ajouté l’armée.

Depuis le effondrement de l’Initiative céréalière de la mer Noire à la mi-juillet, la Russie a à plusieurs reprises ciblé Infrastructures agricoles, ports et stocks de céréales de l’Ukraine.

Serhii Lysak, gouverneur de l’oblast de Dnipropetrovsk signalé Le 25 septembre, des drones Shahed ont été abattus au-dessus de Kryvy Rih. Le gouverneur a déclaré que des débris avaient provoqué un incendie dans une installation industrielle, sans préciser combien de munitions errantes avaient été abattues au-dessus de la ville.

Le missile Kalibr restant a été abattu au-dessus de l’oblast de Mykolaïv, selon Vitalii Kim, le gouverneur régional. Aucun dégât n’a été signalé dans la région.

Les forces russes ont également largué quatre bombes aériennes sur Beryslav, dans l’oblast de Kherson, dans la matinée du 25 septembre, tuant trois personnes et en blessant une autre, a indiqué le gouverneur Oleksandr Prokudin. signalé.

Selon le bureau du procureur de la région de Kherson, des maisons, des fermes et des voitures ont été détruites. endommagé ou détruits lors de la frappe aérienne.

L’oblast de Kherson, partiellement occupé, est une cible régulière des attaques russes.

Meanwhile in Russia

Le commandant du 14e régiment d’aviation de chasse de la Garde russe, son adjoint et un officier du renseignement ont été tués ou blessés lors d’une attaque à la munition le 24 septembre sur l’aérodrome de Khalino, près de Koursk, selon le média ukrainien Babel. signalé le 25 septembre, citant une source du renseignement militaire.

Koursk est situé à environ 100 kilomètres au nord de la frontière ukrainienne. Les autorités russes font état d’attaques quasi quotidiennes dans la région.

Roman Starovoit, gouverneur de la région de Koursk, a revendiqué une attaque de drone dans la matinée du 25 septembre, affirmant que plusieurs maisons et un bâtiment administratif avaient été endommagés.

Babel a rapporté, citant des sources du renseignement, que l’attaque du 25 septembre a touché un bâtiment du ministère russe de l’Intérieur.

Les allégations de frappes de drones ukrainiens sur le territoire russe se sont multipliées ces dernières semaines, même si Kiev assume rarement la responsabilité de telles attaques.

Les autorités ukrainiennes n’ont commenté publiquement aucune des récentes attaques de drones de Koursk.

