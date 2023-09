LE commandant de la redoutable flotte de la mer Noire de Vladimir Poutine a été tué lors d’une frappe en Crimée, affirme l’Ukraine.

L’amiral Viktor Sokolov serait l’un des 34 officiers morts après le bombardement du quartier général de Sébastopol par Storm Shadows.

2 Le commandant de la flotte de la mer Noire, l’amiral Viktor Sokolov, a été tué, selon l’Ukraine.

2 L’Ukraine a frappé le quartier général de la flotte russe de la mer Noire au centre de Sébastopol Crédit : actualités east2west

Sokolov avait été choisi par Poutine pour restaurer la fierté de la flotte après la perte l’année dernière des missiles ukrainiens Neptune du vaisseau amiral Moskva.

Mais vendredi, des images ont montré de la fumée noire s’échappant du bâtiment en Crimée, que le tyran a illégalement annexé en 2014, à la suite d’une attaque de missile.

Une deuxième frappe a ensuite été lancée samedi – avec un clip montrant le moment où un missile Storm Shadow fourni par les Britanniques a frappé le bâtiment déjà en feu à Sébastopol.

Les forces d’opérations spéciales de l’armée de Kiev ont affirmé que les frappes avaient blessé 105 membres de la flotte et fait 34 morts.

Il ajoute : « Le bâtiment du siège ne peut pas être restauré. »

La Grande-Bretagne a accepté d’envoyer ses missiles Storm Shadow en Ukraine en mai après s’être engagée à accroître ses approvisionnements en armes à longue portée.

Les missiles anti-bunker se sont avérés un cauchemar pour Poutine, car ils peuvent faire exploser des cibles jusqu’à 350 milles de distance qui ont longtemps été hors de portée de l’Ukraine.

Ils ont déjà été utilisés pour faire sauter des ponts clés en Crimée ainsi que des bases militaires clés.

Kyrylo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien, a déclaré que les commandants, le colonel-général Alexander Romanchuk, chef d’état-major et le lieutenant-général Oleg Tsekov, avaient été blessés lors de la frappe.

Mais l’Ukraine affirme maintenant que Sokolov a été tué dans les frappes, ce qui ferait de lui l’un des plus hauts commandants de Poutine tués pendant la guerre – et le premier amiral.

Moscou a imposé un black-out sur l’information après la grève de vendredi, une décision qui indique que les conséquences ont été graves.

Une attaque antérieure contre le grand navire de débarquement Minsk à Sébastopol a entraîné des « pertes irréversibles » de 62 personnes à bord du navire à quai avant son déploiement, a déclaré aujourd’hui l’Ukraine.

Un sous-marin de 250 millions de livres sterling a également été touché : le Rostov-on-Don.

Entre-temps, il a été confirmé aujourd’hui que la Russie a subi un nouveau revers impliquant des officiers supérieurs lors d’une attaque contre une base aérienne près de Koursk qui abrite des avions de combat MiG-29SMT et Su-30SM.

Le commandant de la base et d’autres officiers supérieurs examinaient un drone kamikaze non explosé qui a frappé la base de Khalino et qui a explosé au passage.

Une source a déclaré : « Nous avons de mauvaises nouvelles à Khalino.

«Il y a les deux [killed] et [wounded].

« Un drone est arrivé, mais il est tombé dans un conteneur et n’a pas explosé.

« Lorsque le commandant, le responsable politique et plusieurs autres personnes sont arrivés à cet endroit, ils ont commencé à inspecter et une explosion s’est produite.

« Le commandant était dans un état très grave à l’hôpital. Deux sont morts.