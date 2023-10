Le commandant chien de Biden évincé de la Maison Blanche

WASHINGTON-

Commander, le chien de deux ans du président américain Joe Biden, est devenu le deuxième « premier chien » à être expulsé de l’enceinte de la Maison Blanche après une série d’incidents de morsures signalés, a déclaré un porte-parole.

Le commandant, un berger allemand, aurait mordu un officier des services secrets le 25 septembre, lors du 11e incident connu, a rapporté le Washington Post la semaine dernière, citant un porte-parole des services secrets.

« Le commandant n’est pas actuellement sur le campus de la Maison Blanche pendant que les prochaines étapes sont évaluées », a déclaré la porte-parole de la première dame Jill Biden, Elizabeth Alexander, dans un communiqué mercredi soir.

« Le président et la première dame se soucient profondément de la sécurité de ceux qui travaillent à la Maison Blanche et de ceux qui les protègent chaque jour. Ils restent reconnaissants de la patience et du soutien des services secrets américains et de toutes les personnes impliquées, alors qu’ils continuent de travailler solutions », a ajouté Alexander.

La Maison Blanche n’a pas précisé où se trouvait le chien de la famille Biden ni quelles autres mesures étaient prises.

Commander a été donné à Biden comme chiot en décembre 2021 et est le troisième chien du président à la Maison Blanche. Un autre berger allemand, Major, a été renvoyé à l’âge de 3 ans suite à plusieurs morsures et un berger plus âgé, Champ, est décédé.

Major a également mordu des membres du personnel de sécurité malgré une certaine formation et a finalement été envoyé vivre chez des amis.



(Reportage de Steve Holland ; écrit par Susan Heavey ; édité par Doina Chiacu et Mark Porter)