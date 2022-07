Le commandant biélorusse en Ukraine dit “une question de temps” avant de devoir combattre son propre pays dans la guerre de Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un commandant biélorusse du régiment Kastus Kalinouski a déclaré à Fox News Digital dans une interview exclusive vendredi qu’il pensait que ce n’était qu’une “question de temps” avant qu’il ne soit forcé de se battre contre sa propre nation dans la guerre meurtrière de la Russie en Ukraine.

Les dirigeants ukrainiens ont mis en garde la Biélorussie contre l’entrée en guerre pour soutenir la Russie, mais les commentaires du président biélorusse Alexandre Loukachenko suggèrent que Minsk pourrait se préparer à créer un autre front de bataille auquel Kyiv devra faire face.

“L’agression contre l’Ukraine est désormais menée depuis le territoire de la Biélorussie”, a détaillé le commandant à Fox News Digital dans une interview traduite avec l’aide de la plate-forme médiatique ukrainienne Frontline. “C’est une grande menace régionale en ce moment, car Loukachenko reste quasi indépendant – principalement tactiquement avantageux pour la Russie. Ils veulent l’utiliser pour une nouvelle escalade dans la région.

“La question de l’entrée en guerre de la Biélorussie par des troupes au sol n’est qu’une question de temps, et cela pourrait arriver bientôt”, a-t-il averti.

La menace de l’inconnu n’est pas nouvelle pour ce commandant biélorusse qui a risqué sa vie en Ukraine pendant près d’une décennie pour repousser l’agression du président russe Vladimir Poutine.

Maintenant commandant de brigade entraînant des troupes à l’extérieur de Kyiv, il porte le pseudonyme devenu indicatif d’appel “Igor”, qui lui a été donné après qu’il se soit porté volontaire pour combattre en Ukraine il y a plus de huit ans.

“En 2014, j’ai eu une réunion avec un représentant politico-militaire en Ukraine, et nous ne voulions pas que tout le monde sache qui nous étions”, a-t-il déclaré en référence à l’un de ses camarades qui a pris la réunion avec lui. “J’en ai discuté avec mon ami et j’ai décidé qu’il m’appellerait ‘Igor’ et que j’utiliserais également un autre nom pour lui.”

Le pseudonyme est resté, expliqua-t-il avec un petit rire.

En 2014, Igor est entré volontairement en Ukraine pour rejoindre ses forces armées après l’invasion de Poutine sous prétexte de soutenir le président de l’époque Viktor Ianoukovitch, qui en novembre 2013 a déclenché des manifestations de masse après avoir rejeté un plan qui intégrerait davantage l’Ukraine à l’Union européenne. .

Ianoukovitch a tenté de réprimer violemment le tollé public avant d’être évincé.

Dans un mouvement qui faisait écho aux mesures que Poutine prendrait La Biélorussie à peine sept ans plus tard à la suite de ce que les responsables occidentaux ont qualifié d’élection bâclée lorsque Loukachenko a de nouveau assumé la présidence, la Russie est entrée en Ukraine en février 2014 pour tenter d’assurer son influence régionale.

En mars de cette année-là, Poutine avait annexé la Crimée et les combats dans le Donbass se sont poursuivis depuis.

Mais Igor a dit qu’il avait vu l’écriture sur le mur et savait que cela deviendrait un problème plus grave si la souveraineté de l’Ukraine n’était pas respectée.

“J’ai réalisé que des changements mondiaux dans notre région commençaient, et j’ai réalisé que la question de la liberté pour l’Ukraine et la Biélorussie est la question de la lutte contre les régimes de Poutine et de Loukachenko”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait supposé la guerre totale le le monde regarde maintenant aurait commencé en 2014, mais a déclaré que le jeu d’attente de Moscou leur avait donné “une opportunité de se préparer”.

Igor a déclaré qu’il pensait que seulement 20% des Biélorusses soutenaient Loukachenko et son allégeance à Poutine et que seulement 3% soutenaient “l’opération militaire spéciale” en Ukraine.

Mais l’apparente volonté croissante de Loukachenko d’entrer en guerre signifie qu’Igor, et les centaines d’autres combattants biélorusses qui se sont portés volontaires sur les lignes de front, pourraient affronter leurs propres compatriotes.

À la fin du mois dernier, la Biélorussie aurait pris des mesures pour étendre sa conscription militaire et aurait commencé à distribuer des convocations aux hommes et aux femmes pour des “exercices de mobilisation” dans la région de Gomel qui partage une frontière avec l’Ukraine – où une série d’entraînements a commencé plus tôt cette semaine.

Igor a adopté une ligne dure lorsqu’il s’agit d’affronter ses compatriotes sur le champ de bataille et a déclaré: “Peut-être que sur le passeport, ils sont biélorusses, mais en fait, ils sont pleins de mentalité pro-russe et pro-impériale.”

“Tout soldat peut refuser d’entrer en Ukraine pour diverses raisons, mais ceux qui obéiront aux ordres de Poutine et de Loukachenko – nous les considérerons comme des ennemis et nous n’aurons aucun sentiment à leur égard”, a-t-il ajouté.

Les inquiétudes se sont multipliées quant à la capacité de l’Ukraine à faire face non seulement à l’ajout d’un front nord, mais aussi à la possibilité que la Russie puisse prendre l’avantage alors que davantage de bottes sur le terrain entrent dans la mêlée.

“Ce sera sûrement plus difficile pour l’Ukraine et cela détournera certaines des forces de la ligne de front à l’est et au sud”, a déclaré Igor. “Mais je suis sûr que la victoire sera la nôtre et nous nous en occuperons.”

Le commandant de la brigade a déclaré que la décision d’entrer en guerre serait une erreur colossale pour le controversé président biélorusse.

“Ordre sur l’opération terrestre en Ukraine”, a-t-il averti “et ce sera l’un des derniers ordres de Loukachenko”.