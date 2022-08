Le commandant biélorusse en Ukraine dit qu’un “sabotage des troupes” est probable si Minsk envoie des forces pour se battre avec la Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que la Russie pourrait se tourner vers des alliés étrangers comme la Biélorussie pour fournir plus de bottes sur le terrain alors que ses forces drapeau en Ukraine, un commandant biélorusse a déclaré à Fox News Digital que cette stratégie pourrait entraîner des problèmes dans les rangs de Minsk.

« Ma prévision est que cela ne se produira probablement pas, mais si cela se produit, alors il y aura d’énormes problèmes », a déclaré le commandant biélorusse du régiment Kastus Kalinouski, Denys Prokhorov, s’exprimant depuis Kyiv.

Prokhorov a déclaré que la Biélorussie serait probablement confrontée à “un sabotage des troupes et [an] réticence à entrer en guerre » si Minsk forçait ses troupes à se battre avec la Russie en Ukraine.

LA RUSSIE ET ​​LES BASES MILITAIRES DE LA BÉLARUS BASCULÉES PAR LE FEU, DES EXPLOSIONS JOURS APRÈS QUE LA BASE AÉRIENNE DE CRIMÉE VOIT DES Explosions DESTRUCTRICES

La Russie et la Biélorussie se sont de plus en plus engagées dans des exercices militaires conjoints et les forces armées ukrainiennes ont averti que Minsk testait sa préparation au combat dans les régions frontalières de l’Ukraine.

Le commandant biélorusse, qui est récemment revenu à Kyiv depuis les lignes de front, fait partie d’une force de combat biélorusse volontaire qui a prêté allégeance à l’Ukraine en mars après l’invasion meurtrière de la Russie.

Prokhorov a quitté la Biélorussie à l’âge de 18 ans pour se battre avec les forces ukrainiennes après la première incursion russe en 2014.

Il a depuis été surnommé “Kyt”, ce qui signifie “baleine” en ukrainien et symbolise “une grande puissance combinée simultanément à un grand calme”, ​​a-t-il expliqué dans une interview traduite par Ukraine Frontline Media Platform.

Bien que le commandant – qui arbore une moustache en forme de guidon – ait noté avec un sourire que son indicatif d’appel ressemble également au mot “chat” en ukrainien.

LA BÉLARUS VÉRIFIE LA PRÉPARATION AU COMBAT À LA FRONTIÈRE, L’UKRAINE SÉCURISE LES DÉFENSES DE KIEV

Kyt commande 300 soldats biélorusses qui ont rejoint les rangs de Kastus Kalinoski pour lutter contre l’agression russe en Ukraine et ont déclaré que malgré l’augmentation des exercices militaires conjoints convenus par Moscou et Minsk, il y avait peu d’appétit pour la guerre en Biélorussie.

“Nous devons comprendre que les troupes régulières de la République de Biélorussie ne sont en aucun cas prêtes à résister à l’Ukraine”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Ils n’ont aucune motivation.

“Aucun argent ne les fera aller en Ukraine pour revenir dans des sacs mortuaires”, a-t-il ajouté.

Le commandant a déclaré qu’il pensait que la majorité des soldats et des civils biélorusses manquaient de préparation mentale pour s’engager dans une guerre contre Kyiv.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La nation biélorusse ne soutient pas l’agression armée russe et une invasion à grande échelle de l’Ukraine”, a-t-il déclaré, notant qu’exprimer ouvertement son opposition à la guerre dans laquelle le président biélorusse Alexandre Loukachenko a soutenu pourrait entraîner de lourdes peines de prison.

“La Russie subit actuellement des pertes colossales de personnel, d’armes et d’équipements”, a déclaré Kyt. “Les troupes biélorusses qui observent la situation via Internet ne sont absolument pas préparées mentalement.”