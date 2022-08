Le comité UTV du comté de Lee envisage une dispense de frais pour les coureurs avec des permis de la ville – Shaw Local

DIXON – Le comité UTV du comté de Lee continue de travailler sur un projet d’ordonnance qui autoriserait les UTV sur les routes du comté.

Le groupe s’est réuni mardi et a discuté de la suppression des frais de permis de comté proposés de 50 $ pour ceux qui ont acheté un permis auprès d’une ville qui autorise les UTV tels que Dixon ou Amboy. Les coureurs devront toujours s’inscrire auprès du comté et suivre les règles du comté.

Le président du comité, Jack Skrogstad, a déclaré que le comté devrait également s’assurer que les coureurs souhaitant utiliser les routes du comté ont une copie de l’ordonnance du comté, une fois approuvée, ou au moins conviennent qu’ils l’ont lu pendant le processus d’inscription.

L’exonération des frais ne s’appliquerait probablement qu’aux résidents du comté de Lee.

Le conseil du comté de Lee a entamé des discussions sur l’autorisation des UTV sur les routes de comté il y a environ six ans après avoir été approché par le Blackhawk Trail Riders Club cherchant à créer un sentier régional connecté. Le vote a été bloqué après que des inquiétudes ont été exprimées concernant la sécurité et la responsabilité. Il y avait aussi l’espoir, alors et maintenant, que la législation de l’État pourrait simplifier les choses.

Les membres du conseil de comté et du comité ont créé une ordonnance au cours des derniers mois, mais les mêmes préoccupations sont apparues.

Le comité a fait un tour d’horizon des cantons autorisant déjà les UTV, dont huit sur 22. Mais certains reconsidèrent les conseils d’une lettre de TOIRMA, qui fournit une couverture d’assurance pour les cantons de l’Illinois, affirmant que l’autorisation des UTV serait un risque de responsabilité pour municipalités.

Le membre du comité, Keane Hudson, a déclaré que le risque d’un procès contre le comté est sérieux et que l’avertissement de TOIRMA doit être pris en compte. La possibilité d’une action en justice serait défavorable pour le comté et pour le bureau du procureur de l’État du comté de Lee, Charley Boonstra, a-t-il ajouté.

« Une poursuite civile dans cette ville va immobiliser beaucoup de revenus ; cela va bloquer le bureau de M. Boonstra », a-t-il dit.

Une autre préoccupation au cours du processus est que la loi de l’État stipule que les véhicules hors route de 64 pouces de large ou moins ne sont autorisés que dans les rues jusqu’à 35 mph, et certaines routes de comté sont évaluées à 55 mph. L’ordonnance contournerait cette règle en réglementant les véhicules de 65 pouces.

Une façon de résoudre les problèmes liés à l’autorisation des UTV serait d’attendre que l’État adopte une législation, a déclaré Hudson.

“Ça n’arrivera pas tout de suite, mais ça arrivera”, a-t-il dit.

Le comité a approuvé l’envoi de l’ordonnance révisée au comité de la sécurité publique, de la santé et de la justice pour un examen plus approfondi.