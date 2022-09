Le comité technique de l’AIFF recommande la prolongation du contrat d’Igor Stimac jusqu’à la Coupe d’Asie de l’AFC

Le nouveau comité technique de la Fédération indienne de football (AIFF) sous la présidence d’IM Vijayan a recommandé dimanche la prolongation du contrat de l’entraîneur-chef de l’équipe masculine indienne Igor Stimac jusqu’à la Coupe d’Asie de l’AFC 2023.

Le comité technique, dirigé par Vijayan et composé du vice-président Manoranjan Bhattacharya, Climax Lawrence, Harjinder Singh, Arun Malhotra, Eugeneson Lyngdoh et Pinky Bompal Magar, s’est réuni et a discuté d’un large éventail de sujets.

Les recommandations de la réunion seront présentées au Comité exécutif lors de sa réunion lundi à Kolkata.

“Dans le premier ordre du jour de la réunion, le comité technique a recommandé la prolongation du contrat de l’entraîneur-chef de l’équipe masculine senior Igor Stimac jusqu’à la Coupe d’Asie de l’AFC 2023”, a déclaré l’AIFF dans un communiqué.

Au cours de la réunion, l’amélioration de l’entraînement en Inde a également été discutée par le comité, qui a insisté pour que tous les entraîneurs nationaux soient utilisés dans chaque groupe d’âge afin qu’ils acquièrent plus d’expérience pour faire avancer ensemble le football indien.

Pendant ce temps, le comité technique a décidé de mettre fin à la participation des Indian Arrows à la I-League en raison de la difficulté à remplir les critères de licence AFC. Les fonds utilisés pour les Indian Arrows seront désormais investis dans la création d’une nouvelle Elite Youth League dans le pays.

“J’étais heureux de voir autant de visages familiers de la communauté du football lors de cette première réunion du nouveau comité technique aujourd’hui. Cela fait du bien que les questions techniques du football indien soient prises en charge par d’anciens footballeurs », a déclaré le président du comité technique, IM Vijayan.

“Nous avons eu une réunion extrêmement fructueuse, et nous espérons pouvoir amener le football indien vers de plus hauts sommets avec les décisions que nous avons prises ici”, a-t-il ajouté.

Le comité a également recommandé de nommer plus entraîneures à travers le pays pour les équipes nationales féminines. Il a également demandé de nouveaux plans pour le développement du football féminin dans le pays, ainsi que l’équipe nationale féminine senior.

Plus tôt dans la journée, les membres du Comité exécutif de l’AIFF ont visité le Centre national de Excellence et inspecté le site.

“La nouvelle direction évaluera le projet et finalisera un plan révisé après avoir discuté lors de la réunion du Comité exécutif de la manière de mener à bien le projet pour une utilisation optimale des installations”, a déclaré le communiqué. dit plus loin.

Plus tard, les membres du comité technique ont rencontré le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, et ont discuté de divers aspects du développement du football indien.

