Le comité s’apprête à voter sur l’étude des contrats McKinsey

Le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes doit se réunir aujourd’hui pour discuter du lancement d’une étude sur les contrats du gouvernement fédéral avec la société d’experts-conseils McKinsey and Company.

Cela survient après que des rapports ont fait état d’une augmentation des revenus des contrats fédéraux de McKinsey sous les libéraux par rapport au gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Cette semaine, le gouvernement a confirmé que depuis 2015, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a attribué à McKinsey 23 contrats pour un total de 101,4 millions de dollars, en hausse par rapport aux 2,2 millions de dollars dépensés sous Harper.

La réunion d’aujourd’hui a été demandée par les membres du comité de l’opposition, les conservateurs, le Bloc québécois et les néo-démocrates disant tous qu’ils veulent voir le comité étudier les contrats du gouvernement fédéral de McKinsey.

À la suite d’appels de l’opposition pour étudier la relation de McKinsey avec le gouvernement fédéral – ainsi que des questions sur l’influence de la société de conseil sur les politiques gouvernementales et des critiques selon lesquelles le gouvernement gaspille des fonds fédéraux en sous-traitant ce qui pourrait être accompli par la fonction publique – le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la semaine dernière, il a demandé à deux ministres de « se pencher » sur les contrats.

Selon un communiqué du bureau de la ministre de l’Approvisionnement, Helena Jaczek, parmi les contrats accordés par les libéraux, trois d’entre eux, d’une valeur de 55,8 millions de dollars, ont été « attribués dans le cadre d’appels d’offres ouverts et concurrentiels », contre 18 contrats, d’une valeur de 45,6 millions de dollars, ont été -contre une offre à commandes principale nationale conçue pour donner accès à des méthodologies d’analyse comparative exclusives offertes par le secteur privé.

«Ces services consistent en des outils fonctionnels, des bases de données et un soutien expert pour mesurer leur performance par rapport à des organisations canadiennes et internationales similaires afin d’identifier les lacunes et les opportunités d’amélioration», indique le communiqué. “Ces services peuvent être utilisés pour soutenir des programmes complexes, y compris la modernisation numérique et d’autres grandes initiatives de transformation.”

La déclaration ajoute que SPAC s’engage à « un processus d’approvisionnement ouvert, équitable et transparent » en tant que principal acheteur du gouvernement fédéral.

McKinsey a déclaré dans un communiqué la semaine dernière que l’entreprise respecte les lois sur les marchés publics et que son travail avec le gouvernement canadien est “entièrement de nature non partisane et se concentre sur des sujets de gestion de base, tels que la numérisation et l’amélioration des opérations”.

Le communiqué ajoute que la société “ne fait pas de recommandations politiques” sur aucun sujet et qu’elle “se réjouit” de l’opportunité de travailler avec le comité sur cette question.

Si le comité vote en faveur du lancement de cette étude, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré la semaine dernière qu’il espérait qu’une telle enquête rechercherait tous les documents écrits liés à la société de conseil, y compris les courriels et les SMS.

« Il est temps que les Canadiens obtiennent des réponses », a déclaré Poilievre à l’époque. «Nous devons savoir à quoi servait cet argent, quelle influence McKinsey a eue au sein de notre gouvernement, et il est temps que les contribuables canadiens aient des réponses à ces questions.»

Le député du NPD et porte-parole en matière d’éthique, Matthew Green, a déclaré mardi dans un communiqué que son parti “chercherait des réponses” lors de la réunion du comité, en particulier après que le PSPC a révélé qu’il avait payé à McKinsey beaucoup plus qu’il n’avait été initialement annoncé qu’il leur avait accordé.

«Nous savons maintenant que le gouvernement Trudeau a remis à McKinsey tant d’argent public que cela équivaut à faire de McKinsey un ministère du gouvernement du Canada», a déclaré Green.