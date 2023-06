Le comité recommande de taxer les épiciers si des preuves de profit sont trouvées

Le gouvernement canadien devrait introduire une taxe exceptionnelle sur les grandes chaînes d’épicerie si le Bureau de la concurrence trouve des preuves qu’elles génèrent des profits excessifs sur les produits alimentaires.

C’est l’une des 13 recommandations que le comité parlementaire de l’agriculture a présentées au gouvernement fédéral dans un nouveau rapport.

Le rapport fait suite à des accusations de certains critiques, y compris des députés néo-démocrates, selon lesquelles les cinq plus grandes chaînes d’épiceries du Canada – qui contrôlent 80% du marché de l’épicerie – se livrent à des « prix abusifs » ou utilisent leur pouvoir de marché pour augmenter les prix plus rapidement que la croissance. dans leurs coûts de production.

Si le Bureau de la concurrence conclut dans sa prochaine étude de marketing, qui devrait être publiée en juin, que les grandes chaînes d’épicerie génèrent des profits excédentaires sur les produits alimentaires, le comité a recommandé que le gouvernement envisage d’introduire une taxe sur les bénéfices exceptionnels pour ces grandes sociétés afin de «dissuader les hausses excessives dans leurs marges bénéficiaires.

En mars, les PDG des grandes chaînes d’épicerie ont comparu devant un comité parlementaire qui étudie les prix alimentaires gonflés et ont insisté sur le fait que l’inflation des prix alimentaires n’est pas causée par la recherche de profits et que leurs marges bénéficiaires sur les produits alimentaires sont restées faibles.

Le gouvernement devrait également recueillir et rendre publiques des données sur les coûts tout au long de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire canadienne, y compris des données désagrégées sur les coûts dans les secteurs de l’agriculture primaire, de la transformation des aliments et des boissons et de la vente au détail de produits alimentaires, a déclaré le comité.

Cela pourrait suivre un modèle similaire mis à disposition par le Service de recherche économique du Département de l’agriculture des États-Unis dans le cadre de son programme de recherche Food Dollar Series, note le rapport.

Le comité a en outre recommandé que le gouvernement fédéral fournisse un financement supplémentaire aux initiatives dirigées par des Autochtones dans les régions éloignées et nordiques afin «d’améliorer les infrastructures qui soutiennent la sécurité alimentaire de leurs communautés».

Il a déclaré qu’un certain nombre d’intervenants consultés pour le rapport, dont le chef Byron Louis de la bande indienne d’Okanagan, ont déclaré que l’insécurité alimentaire était en augmentation dans tout le pays et qu’elle était particulièrement préoccupante pour les ménages à faible revenu et les peuples autochtones.

La lutte contre le gaspillage alimentaire est une autre recommandation que le comité a formulée. Il a déclaré que le gouvernement fédéral devrait travailler avec les provinces et les territoires pour enquêter sur l’impact de l’élimination des dates de péremption sur les aliments sur les Canadiens et s’associer à des organismes sans but lucratif ainsi qu’à de grands épiciers pour développer des programmes qui détournent les aliments, qui seraient autrement gaspillés. , aux Canadiens en situation d’insécurité alimentaire, entre autres mesures.

Certaines autres recommandations pour le gouvernement fédéral incluent le remboursement direct des agriculteurs et des détaillants qui ont payé un tarif de 35% sur leurs importations d’engrais russes depuis mars 2022 et la suppression du tarif, ainsi que le soutien aux producteurs et autres acteurs de l’industrie agroalimentaire pour atténuer leur coûts et s’assurer qu’ils disposent de liquidités suffisantes en cette période de forte inflation.

Les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 9,1 % en avril par rapport à il y a un an, soit plus du double du taux d’inflation global de 4,4 %.

Le comité a déclaré avoir tenu huit réunions et entendu 58 témoins, y compris des parties prenantes représentant les secteurs de la production primaire, de la transformation des aliments et des boissons et de la vente au détail de produits alimentaires, ainsi que des représentants de groupes de la société civile, pour formuler ces recommandations.

Les conclusions et les recommandations soulignent la « nécessité d’accroître la transparence dans le secteur de l’épicerie et de renforcer sa collaboration avec d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement pour assurer l’équité dans les relations commerciales entre chaque maillon de la chaîne », a-t-il déclaré.

« L’inflation des prix des aliments affecte un aspect fondamental de la vie des Canadiens : leur capacité à se nourrir adéquatement », a déclaré le comité dans le rapport.

« Bien qu’elles soient en partie motivées par des facteurs mondiaux, tels que la hausse des coûts des intrants et du carburant, les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ont une influence majeure sur la façon dont les prix sont transmis le long de la chaîne d’approvisionnement et, en fin de compte, au consommateur.

Le rapport complet et l’ensemble des recommandations sont disponibles en ligne.