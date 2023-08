Le comité politique de Trump dépense plus de 40 millions de dollars en honoraires d’avocat alors que le péril juridique augmente

WASHINGTON (AP) – Les problèmes juridiques croissants de l’ancien président Donald Trump brûlent de l’argent, menant sa campagne pour demander un remboursement à un super PAC de soutien et lancer un nouveau fonds de défense juridique pour aider à couvrir les coûts.

Son comité d’action politique, Save America, devrait révéler lundi qu’il a dépensé plus de 40 millions de dollars en frais juridiques au cours du premier semestre pour les frais liés à la défense de l’ancien président, de ses collaborateurs et d’autres alliés, selon une personne familière. avec le dépôt qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat avant la date limite. Le nombre a été rapporté pour la première fois par le Washington Post.

Dans le même temps, les alliés de Trump créent un nouveau fonds de défense juridique qui aidera à payer les frais juridiques en flèche alors que Trump fait face à des dizaines d’accusations criminelles résultant d’actes d’accusation à New York et en Floride, et d’autres sont attendus dès cette semaine. Le Patriot Legal Defence Fund, comme on l’appelle, est destiné à collecter des fonds pour couvrir les frais de ceux qui « se défendent contre des actions en justice découlant de la participation d’un individu ou d’un groupe au processus politique », selon un dossier déposé le mois dernier auprès de l’IRS. Le groupe sera dirigé par les conseillers principaux de la campagne Trump, Susie Wiles et Michael Glassner.

« Le ministère de la Justice armé et le dérangé Jack Smith ont ciblé des Américains innocents associés au président Trump », a déclaré le porte-parole de Trump, Steven Cheung. « Afin de lutter contre ces actions odieuses des copains de Joe Biden et de protéger ces personnes innocentes de la ruine financière et d’empêcher que leur vie ne soit complètement détruite, un nouveau fonds de défense juridique aidera à payer leurs frais de justice. » Le fonds a été signalé pour la première fois par le New York Times.

Smith est l’avocat spécial qui dirige les enquêtes fédérales sur Trump. Son équipe a exprimé son intérêt pour le paiement des frais juridiques des témoins alignés sur Trump dans les enquêtes et a recherché des informations à ce sujet, selon une personne proche du dossier qui a parlé sous couvert d’anonymat afin de discuter des enquêtes criminelles en cours.

Le PAC de Trump a également demandé à son super PAC, MAGA Inc., de restituer une partie de l’argent qu’il a transféré pour semer le groupe afin d’aider à couvrir les coûts. On ne sait pas si l’argent a été effectivement transféré ou combien.

Un porte-parole du super PAC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Trump a lancé son PAC, Save America, dans les jours qui ont suivi les élections de 2020, qu’il a perdues face au président Joe Biden. Pendant des semaines, le groupe a bombardé ses partisans avec un flux ininterrompu de SMS et d’e-mails censés collecter des fonds pour un «fonds de défense électorale» qui serait utilisé pour contester le résultat des élections.

Mais les 170 millions de dollars que l’effort a levés en moins d’un mois n’ont pas été utilisés pour contester les élections, selon les archives. Au lieu de cela, il a été utilisé pour rembourser la dette de campagne et reconstituer les coffres du Comité national républicain, Trump stockant également un autre gros morceau pour ses futurs efforts politiques. L’année dernière, le ministère de la Justice a émis une série d’assignations à comparaître devant un grand jury pour obtenir des informations sur les pratiques de collecte de fonds du comité d’action politique.

Depuis lors, Save America a servi de «fonds de défense» différent, couvrant les frais juridiques des agents, alliés et employés de Trump qui ont été piégés dans l’enquête en cours du ministère de la Justice.

Une partie de l’argent de Save America a été utilisée pour stimuler d’autres candidats, bien que ce soit une somme dérisoire par rapport à ce que Trump a dépensé en frais de justice.

À l’approche des élections de mi-mandat de 2022, Trump s’est engagé à soutenir les candidats au Congrès qui lui sont fidèles. Mais sur les quelque 65 millions de dollars alloués par Save America aux dépenses politiques, seule une fraction – environ 20 millions de dollars – a été utilisée pour soutenir les candidats à mi-mandat par le biais de contributions à la campagne ou de publicité payante.

Save America a demandé de récupérer une grande partie de l’argent. Et une grande partie de l’argent restant de Save America était consacrée à un autre type de «fonds de défense» – payant des dizaines de cabinets d’avocats pour représenter l’ancien président et ses collaborateurs.

« Quarante millions de dollars – je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré Paul S. Ryan, un avocat de longue date chargé des finances de campagne à Washington, faisant référence à la somme que le groupe a dépensée en frais juridiques cette année. « Il n’y a pas de problème juridique. C’est vraiment juste une question pour ses donateurs : veulent-ils financer des avocats ?

___

Colvin a rapporté de New York.

Jill Colvin et Brian Slodysko, Associated Press