Le comité OPEP+ recommande de ne pas modifier la politique de production de pétrole lors d’une réunion virtuelle

Un comité technique de l’influente coalition des producteurs de pétrole OPEP+ n’a fait aucune recommandation pour modifier la politique de production existante du groupe lors de sa dernière réunion, selon deux délégués.

Le Comité ministériel conjoint de suivi de l’OPEP+, qui suit le respect par l’alliance de son quota de production, s’est réuni numériquement mercredi. Le deuxième groupe technique de l’OPEP+, le Comité technique conjoint qui étudie les fondamentaux du marché, a annulé une réunion virtuelle initialement prévue le 31 janvier, selon un délégué.

Aucun des deux comités ne peut carrément décider de la politique de production de l’OPEP+, mais le JMMC peut recommander des plans pour l’examen des ministres de la coalition.

Le JMMC se réunira ensuite le 3 avril, a déclaré un délégué. Les deux délégués ont préféré rester anonymes car ils ne sont pas autorisés à s’exprimer publiquement sur le sujet.

Trois délégués de l’OPEP avaient signalé à CNBC que le groupe ferait probablement écho à une décision ministérielle de décembre de reconduire la politique de production convenue en octobre. En vertu de cette disposition, le groupe réduirait nominalement ses quotas de production de 2 millions de barils par jour. Les réductions livrées seraient inférieures à ce chiffre, car la production réelle a longtemps été en retard sur les objectifs de production en raison de la diminution des capacités, du sous-investissement et des sanctions occidentales.

Des questions se sont posées quant à savoir si les augmentations potentielles de la demande chinoise – le plus grand importateur de pétrole brut au monde, qui assouplit maintenant les restrictions strictes de Covid-19 qui ont couvert ses achats pendant la majeure partie de l’année dernière – pourraient pousser l’alliance des producteurs à augmenter leur production.

“La demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 1,9 mb/j en 2023, pour atteindre un record de 101,7 mb/j, avec près de la moitié du gain de la Chine suite à la levée de ses restrictions Covid”, a déclaré l’agence de surveillance de l’énergie basée à Paris, l’Agence internationale de l’énergie. dans son dernier rapport mensuel sur le marché pétrolier, publié le 18 janvier. Les pays de l’OPEP+ doivent surveiller de près l’évolution de la demande de Pékin, ont confirmé deux délégués.

Les producteurs de l’OPEP + suivent également l’impact sur la demande des taux d’inflation fermes – la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre et la Réserve fédérale américaine devant décider de leur politique monétaire cette semaine – ainsi que l’accès aux approvisionnements en pétrole russe restreints par les sanctions. L’AIE estime que la production de pétrole brut de la Russie est passée de 9,8 millions de barils par jour en novembre à 9,77 millions de barils par jour en décembre, après que les sanctions de l’UE mises en œuvre le 5 décembre ont interdit les importations maritimes de pétrole brut de Moscou. Une deuxième série de mesures reproduira l’interdiction des importations de produits pétroliers et entrera en vigueur le 5 février.

Les pays non membres du G7 peuvent continuer à bénéficier des services financiers et maritimes occidentaux pour prendre livraison du pétrole brut russe, à condition qu’ils effectuent leurs achats à un niveau de prix spécifié, désormais fixé à 60 dollars le baril. Le plan a été conçu par le G-7 pour maintenir l’approvisionnement des marchés mondiaux, tout en diminuant simultanément les coffres de guerre du président russe Vladimir Poutine pour parrainer l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou. La Russie n’a jusqu’à présent signalé aucune intention de demander une exemption de son quota de production et continue d’assurer la coprésidence de l’OPEP+ aux côtés de l’Arabie saoudite, ont déclaré deux délégués.

L’OPEP+ a longtemps adopté une approche prudente dans sa prise de décision, car elle est confrontée aux fondamentaux de l’offre et de la demande du marché, à la pression des consommateurs internationaux pour aider à alléger le fardeau des ménages et à la nécessité d’encourager de nouveaux investissements dans les capacités inutilisées.

“Je ne pense pas que ce soit un investissement suffisant pour apporter une capacité supplémentaire qui sera nécessaire pour approvisionner le marché”, a déclaré le PDG d’Aramco, contrôlé par l’État saoudien, Amin Nasser, à Hadley Gamble de CNBC le 18 janvier. “Cela n’atténuera pas une situation où le la demande augmente et compense le déclin. Vous avez besoin d’investissements supplémentaires ailleurs, dans le monde, pour répondre à la demande mondiale.