Le Comité olympique russe tweete sur les allégations de dopage

TOKYO – Les Russes ont entendu les plaintes concernant leur présence à ces Jeux Olympiques et, franchement, ils s’en moquent.

Alors que trois athlètes se plaignaient des antécédents de dopage du pays au cours de la dernière journée après avoir perdu contre des athlètes russes, le compte Twitter officiel du Comité olympique russe a fait un smash rhétorique.

« La propagande anglaise suinte de la sueur verbale sur les Jeux de Tokyo. Par la bouche d’athlètes offensés par les défaites », a tweeté le ROC.

« Nous ne vous consolerons pas. Nous pardonnerons à ceux qui sont plus faibles. Dieu est leur juge. Il est notre aide.

Les nageurs Ryan Murphy et le Britannique Luke Greenbank, respectivement médaillés d’argent et de bronze au 200 mètres dos, se sont plaints vendredi d’avoir affronté des athlètes russes. Le Russe Evgeny Rylov a remporté l’or dans cette course.

« C’est un énorme drain mental pour moi … que je nage dans une course qui n’est probablement pas propre », a déclaré Murphy.

Greenbank a ajouté : « C’est frustrant de savoir qu’il existe un programme de dopage parrainé par l’État et qu’il n’y a pas plus d’efforts pour y remédier. »

La rameuse Megan Kalmoe, quadruple olympienne, tweeté jeudi sa frustration envers les rameuses russes Vasilisa Stephanova et Elena Oriabinskaia, qui ont remporté l’argent en deux de couple féminin.

« Voir un équipage qui ne devrait même pas être ici repartir avec une médaille d’argent est un sentiment désagréable », a tweeté Kalmoe.

Le Comité olympique russe a inclus des photos des trois athlètes dans ses tweets.

« À quel point nos victoires énervent nos collègues », a tweeté ROC. « Oui, nous sommes ici aux Jeux olympiques. Absolument à juste titre. Que cela plaise ou non à certains. Il faut savoir perdre. Mais tout le monde ne peut pas. Et c’est reparti – la même vieille chanson sur le dopage russe est jouée par la vieille boîte à musique. Quelqu’un tourne diligemment la poignée.

Les Russes concourent ici en tant que Comité olympique russe, résultat d’une décision du Tribunal arbitral du sport qui a confirmé les enquêtes de l’Agence mondiale antidopage mais a réduit les sanctions.

Depuis la fin de 2014, plusieurs enquêtes de l’AMA ont révélé des programmes de dopage parrainés par l’État qui se sont déroulés de 2011 à 2015 et ont impliqué plus de 1 000 athlètes dans au moins 30 sports. L’AMA a découvert que la Russie avait renversé les protocoles antidopage lors de deux Jeux olympiques, notamment en échangeant de l’urine sale contre des échantillons propres à travers un trou dans le mur pendant les Jeux de Sotchi.

Bien que l’AMA ait demandé une suspension de quatre ans, le TAS l’a réduite à deux ans. La sanction n’est que de nom, pour la plupart. Les athlètes russes ne peuvent pas porter leur drapeau ni entendre leur hymne lorsqu’ils remportent une médaille d’or – le Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski joue – mais ils portent toujours les couleurs de leur pays.

Ils sont officiellement désignés comme Comité olympique russe plutôt que Russie, mais c’est de la sémantique. Le ROC met l’équipe en avant pour chaque Jeux.

Avec 335 athlètes, l’équipe est l’une des plus importantes ici.