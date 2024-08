Le Comité national démocrate a montré que la campagne de Harris ne tenait pas compte des critiques de Trump et des experts. Cela fonctionne.

Il semble, vu le succès jubilatoire de la convention nationale démocrate de la semaine dernière à Les contorsions publiques de Donald Trumpque lorsque la candidate à la présidence Kamala Harris a remplacé le président Joe Biden en tête de liste, elle a actionné un interrupteur qui a fait réagir son parti.

Les démocrates ont cessé d’agir avec peur de Trump et de sa fausse aura d’inévitabilité et ont commencé à se comporter comme s’ils se présentaient contre un candidat presque comiquement mauvais qui transporte plus de bagages que l’aéroport international O’Hare de Chicago à Noël.

Ils ont cessé de craindre les experts qui étaient en imposant à Biden un standard totalement différent en tant que candidat, il normalise effectivement Trump et passe sous silence sa malhonnêteté en série, son âge et son incohérence rampante.

Harris s’est présenté et les lumières se sont allumées pour les démocrates

La vice-présidente candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, prononce son discours d’acceptation lors du dernier jour de la Convention nationale démocrate au United Center.

C’est comme si l’ensemble de l’appareil de campagne démocrate autour de Harris s’était arrêté et avait dit : « Attendez une minute. Nous avons un vice-président en exercice et un ancien procureur dynamique qui reflète l’histoire américaine mieux que Trump ne pourrait jamais le faire, et nous sommes face à un homme de 78 ans indiscipliné avec 34 condamnations pour crime et un numéro de cruauté qui est devenu vieux et ennuyeux. Agissons comme tel ! »

Et c’est ce qu’ils ont fait, la convention mettant clairement en lumière ce changement d’attitude.

Trump n’est pas puissant. Harris le qualifie d’« homme peu sérieux ».

Trump a été évoqué à plusieurs reprises lors de la DNC, mais principalement pour souligner ses actions antidémocratiques (voir le 6 janvier 2021 et le déni constant de l’élection) et les choses carrément absurdes qu’il a dites.

Dans son discours d’acceptation de nomination jeudiHarris a déclaré : « À bien des égards, Donald Trump est un homme peu sérieux. »

Pas sérieux ? Pourquoi penserait-elle ça ? Trump était très sérieux lorsqu’il posté avec rage des dizaines de fois sur son compte Truth Social pendant Discours de 40 minutes de Harrisy compris un appel bizarre au fils du président Joe Biden ‒ « OÙ EST HUNTER ? » ‒ et «EST-CE QU’ELLE PARLE DE MOI? »

Trump est une blague à ce stade : Harris accepte la nomination des démocrates lors d’une assemblée nationale démocrate houleuse. Désolé Trump, pas de « coup d’État » ici.

Harris et d’autres intervenants à la convention n’ont pas suggéré que Trump représentait une menace pour le pays parce qu’il est un être grand et puissant.

Ils l’ont fait passer pour un clown raté.

Harris et les démocrates volent le pouvoir de Trump en le limogeant

Ils ont présenté la véritable menace comme étant les politiques que Trump pourrait mettre en œuvre – élaborées par ses alliés derrière le projet de gouvernement extrême. décrit dans le projet 2025 de la Heritage Foundation ‒ et comment une personne instable comme lui pourrait se comporter maintenant que La Cour suprême des États-Unis a accordé une large immunité aux présidents.

En d’autres termes, Trump n’est pas fort – il est juste assez bizarre et faible pour mettre en œuvre n’importe quelle politique que les gens autour de lui suggèrent tout en abusant imprudemment du pouvoir de sa fonction.

Des ballons sont lâchés après que la candidate démocrate à la présidence et vice-présidente américaine Kamala Harris soit apparue sur scène le quatrième jour de la Convention nationale démocrate (DNC) au United Center à Chicago, Illinois, États-Unis, le 22 août 2024. REUTERS/Mike Segar/Pool ORG XMIT : POOL (Via OlyDrop)

C’est une approche intelligente et précise de la part des démocrates qui va rendre dingue la menace de Mar-a-Lago. Trump s’efforce de s’immiscer dans la tête des gens avec ses mensonges et son harcèlement, les mettant souvent sur la défensive alors qu’ils n’ont rien à défendre.

Harris et ses collègues l’ont bien compris. Ils ignorent les propos de Trump au lieu de réagir. Cela contrecarre l’un de ses principaux outils de diversion.

Si les médias n’exigent pas de détails de la part de Trump, pourquoi Harris devrait-elle s’y conformer ?

Au-delà de cela, il est apparu clairement lors de la convention que les démocrates ne se laisseront pas intimider par les experts libéraux ou conservateurs.

Pour commencer, la convention a accrédité une multitude d’« influenceurs » et de « créatifs », des personnes qui pourraient transmettre le message de Harris et les moments potentiellement viraux de la semaine aux électeurs par des moyens plus directs plutôt que par les médias grand public.

Les mensonges de Trump sur la criminalité : La criminalité a diminué depuis que Donald Trump est président. Il persiste à mentir à ce sujet.

De nombreux journalistes étaient en colère Il y a eu un manque d’espace et de crédibilité, mais je ne pense pas que la campagne de Harris s’en soit souciée. Et je ne peux pas dire que je les blâme.

Trop souvent, à l’ère de Trump, les médias grand public se sont mis en quatre pour normaliser un homme politique aussi anormal et destructeur.

Une publication de Trump sur les réseaux sociaux est-elle traitée comme une chose à laquelle nous devrions croire ?

Prenons cet exemple de vendredi. Trump a posté sur les réseaux sociaux« Mon administration sera formidable pour les femmes et leurs droits reproductifs. »

Cela a abouti dans ce titre du New York Times:« Sur Truth Social, Donald Trump tente de se remodeler en faveur du droit à l’avortement. »

Vous plaisantez ? Trump s’est vanté à l’infini d’avoir nommé les juges de la Cour suprême qui ont annulé l’arrêt Roe v. Wade, en disant même : « Nous avons cassé l’arrêt Roe v. Wade. »

La vice-présidente Kamala Harris accepte la nomination présidentielle de la Convention nationale démocrate à Chicago le 22 août 2024.

Il représente un parti qui veut une interdiction nationale de l’avortement et a même envisage d’interdire la FIV et la contraception.

Ainsi, un post sur Truth Social affirmant, sans précision ni preuve, qu’il sera « formidable » pour les droits reproductifs ne signifie pas que Trump se refait une image de « partisan du droit à l’avortement ». Il ne s’agit pas d’une refonte de quoi que ce soit. C’est juste un autre mensonge. Que le Times le considère comme autre chose est ridicule.

Harris ne se dérobe pas. Elle trace elle-même la voie à suivre pour sa campagne.

La même presse politique qui édulcore les absurdités de Trump se tournera vers la campagne de Harris et exigera des interviews individuelles, des conférences de presse et davantage de détails sur les propositions politiques du vice-président.

Son message en réponse semble être quelque chose du genre : « Nous parlerons selon mes conditions, pas les vôtres, et nous avons déjà publié plus de détails politiques que notre adversaire. Avez-vous envisagé de lui demander de mieux détailler la manière dont il prévoit de procéder à une « déportation massive »? Ou comment il planifie pour voter sur la mesure référendaire en Floride « Le candidat républicain à la primaire républicaine, Donald Trump, a tenté de mettre fin à l’interdiction de l’avortement au bout de six semaines. Le soutien renouvelé de Trump au droit à l’avortement s’appliquera-t-il à son vote sur cette question ? »

Idéalement, je ne suis pas favorable à ce que les politiciens évitent les médias. Mais Harris ne fait pas cela. Elle cherche intelligemment à établir des règles du jeu équitables avec les médias qui n’ont pas su tenir compte d’un menteur congénital et, pour citer Harris, d’un homme peu sérieux.

Le Comité national démocrate nous a montré que la campagne Harris-Walz est programmée pour délivrer son propre message et écarter le tyran de la course. Ce sont des tactiques astucieuses lorsque votre adversaire se comporte comme un enfant et que la presse le soutient pour le faire passer pour un adulte.

