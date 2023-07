Le comité mondial du MCC demande que les ODI masculins soient considérablement réduits, un financement supplémentaire pour le test et le cricket féminin | Nouvelles du cricket

Un financement supplémentaire pour protéger le test de cricket et le jeu féminin a été proposé par le comité mondial du MCC, qui a également appelé à ce que les ODI masculins soient « considérablement réduits » après la Coupe du monde 2027.

Le déséquilibre financier existant entre les nations met à rude épreuve la viabilité du test de cricket en dehors de l’Inde, de l’Angleterre et de l’Australie, selon un panel de joueurs actuels et anciens.

Un manque de données quantifiables sur les coûts d’organisation des tests a conduit à une recommandation selon laquelle le Conseil international de cricket entreprend un audit financier pour déterminer les nations qui ont besoin d’aide.

Le comité mondial – dont les membres comprennent Heather Knight, Eoin Morgan et Clare Connor – a également conseillé un fonds de test distinct pour résoudre le problème et « protéger le caractère sacré » du format.

Un fonds « substantiel et réservé » pour renforcer et développer le cricket féminin était une autre de la série de propositions à l’ICC, qui devrait rechercher un engagement des nations associées souhaitant obtenir le statut de test pour investir dans et former des équipes féminines.

Avec la prolifération des ligues nationales de franchise T20 créant un embouteillage croissant, le comité a également suggéré la suppression des ODI bilatéraux – autres que dans la période de 12 mois précédant les Coupes du monde 50-over – pour « augmenter la qualité » et « créer beaucoup- avait besoin d’espace dans le calendrier mondial du cricket ».

L’ancien capitaine anglais Mike Gatting, qui préside le comité qui se réunit deux fois par an pour débattre des problèmes auxquels est confronté le cricket, a déclaré: « Il est temps que le jeu mondial se réinitialise.

« Trop souvent, les nations membres se retrouvent à vivre au jour le jour avec leurs opérations de cricket, au lieu d’avoir en place une stratégie viable à long terme qui pérennise le jeu dans leur pays, à la fois financièrement et en termes de participation.

« Nous sommes actuellement au début d’un nouveau programme ICC Future Tours et d’un cycle de financement, et nous recommanderions de nouvelles preuves que le financement requis est directement affecté aux besoins stratégiques du cricket.

« Une approche plus équitable apporterait à son tour une plus grande stabilité commerciale et continuerait à accroître le potentiel du championnat du monde de test ICC.

« La croissance du football féminin doit également être cohérente avec la croissance du football dans son ensemble. Nous devons veiller à ce que les nations soient récompensées pour leur engagement à investir dans le football masculin et féminin, et un fonds réservé pourrait être une étape importante ici.

« Le [world committee] croit fermement que si nous voulons protéger le jeu de cricket dans son ensemble, des mesures immédiates doivent être prises pour apporter une transformation significative dans le sport. »

