Le comité législatif du Missouri condamné après une audition sur l’enseignement de la théorie critique de la race ne comprenait AUCUN participant noir – RT USA News

De nombreux Américains se sont mobilisés après qu’il est apparu que le Missouri – un État avec une histoire d’esclavage – a tenu une audience de comité législatif sur l’enseignement de la théorie critique de la race sans la participation d’aucun Noir.

Lundi, le comité législatif du Missouri, dirigé par la sénatrice républicaine Cindy O’Laughlin, a tenu une audience sur invitation uniquement sur la façon dont les élèves de la maternelle à 18 ans devraient être enseignés sur la race et le racisme.

Cependant, l’événement a été largement critiqué, après qu’il est apparu qu’aucune personne présente à l’audience n’était noire. En fait, O’Laughlin a même admis qu’elle voulait profiter de la séance pour en savoir plus sur les parents qui étaient contrariés par les leçons critiques de théorie raciale et qui « ont été essentiellement refoulés » par leurs écoles locales, selon les médias locaux.

Certaines personnes se sont tournées vers Twitter pour exprimer leur colère, décrivant l’audience comme une « parodie ridicule », bien que d’autres aient déclaré qu’elles ne l’avaient pas du tout surprise dans le Missouri.

Un tweet ne donne pas amplement l’occasion de répondre à cette parodie ridicule dans mon pays d’origine. Comme si la décision Dred Scott n’avait pas fourni assez d’ignominie. – Frédéric Fiddmont (@fkfidd) 21 juillet 2021

Même le maire de Kansas City Quinton Lucas condamné l’audience d’O’Laughlin, affirmant que les personnes présentes étaient « s’aligner du mauvais côté de l’histoire ». Il a qualifié le manque de participants noirs de « cruel » rappel que l’État ne se souciait pas des voix des parents ou des enfants noirs. « Malheureusement pas rare ici, » il a écrit.



Le point de vue de Lucas a été fortement renforcé par d’autres sur les réseaux sociaux, mais certains étaient moins polis dans leur opposition. Une personne revendiqué cette « Missouri [was] s’en tenir avec fierté à son statut d’État esclavagiste », tandis qu’un autre mentionné qu’il n’essayait même pas de cacher son mépris pour les Noirs.



Preuve du racisme qu’ils essaient de nier – L. Boggess (@LynaBoggess) 21 juillet 2021

« Ils ont TOUJOURS pensé qu’ils pouvaient parler pour nous … ce n’est pas les années 1800 et nous ne sommes PAS un esclave de 12 ans », une personne fumé.

Une autre prononcé les chefs de comité comme « fou » et a suggéré que la légère peut avoir été « intentionnellement méchante » par le GOP du Missouri.





Aussi sur rt.com

En tant que parent, la vitesse à laquelle la société et la culture occidentales s’enfoncent dans une haine de soi hystérique m’inquiète pour mes enfants







Le président de la section du Missouri de la National Association for the Advancement of Colored People, Rod Chapel, a qualifié la réunion « ridicule, » ajoutant que les organisateurs voulaient clairement seulement recueillir des informations de ceux d’un côté de l’argument.

Dans ce qui est un État traditionnellement conservateur, de nombreuses personnes ont rechigné devant l’enseignement de la théorie critique de la race – le concept selon lequel le racisme est un élément central de l’histoire des États-Unis et reste systématiquement ancré à la fois dans la société américaine en général et dans le système juridique en particulier.

La critique de l’enseignement critique de la théorie raciale dans le Missouri est allée jusqu’au sommet, le gouverneur Mike Parson a tweeté mardi son opposition à ce qu’il décrit comme « enseignements extrêmes » dans les écoles de tout l’État.

En trois tweets, le gouverneur mentionné la théorie critique de la race avait « aucune affaire n’est enseignée dans les salles de classe du Missouri », mais a déclaré qu’il devrait appartenir aux écoles, avec la contribution des parents et des enseignants, de décider de la voie à suivre.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!