Le Comité international olympique organisera deux éliminatoires de boxe supplémentaires pour les Jeux de Paris 2024

Le Comité international olympique (CIO) a discuté mardi et apporté la touche finale au modèle de livraison pour la compétition de boxe olympique de Paris 2024 et les qualifications olympiques, ouvrant un nombre accru d’opportunités de qualification par rapport à Tokyo 2020.

La commission exécutive du CIO a discuté du système de qualification olympique pour la boxe pour 2024 conçu par le CIO en étroite collaboration avec des experts de la boxe.

L’EB a décidé mardi que les deux épreuves de qualification supplémentaires auraient lieu après la fin des compétitions régionales pour donner aux boxeurs une autre chance de remporter des places de quota.

Le “Règlement de l’épreuve de boxe Paris 2024” pour les tournois de qualification et les Jeux olympiques doit être publié au plus tôt en 2023, a indiqué mardi le CIO dans un communiqué.

Le CIO dirigera les compétitions de boxe aux Jeux olympiques de Paris en 2024 et donc aussi le programme de qualification, tout comme il l’a fait pour les Jeux de Tokyo 2020 après avoir suspendu la reconnaissance de l’Association internationale de boxe en raison de préoccupations concernant sa gouvernance, le manque de transparence sur les questions financières et les allégations de mauvaise gestion de l’arbitrage et du jugement lors des compétitions.

“Le nouveau système de qualification a été approuvé par la CE du CIO en septembre et est basé sur la qualification directe par le biais de compétitions sélectionnées, y compris l’utilisation d’événements multisports régionaux comme tournois de qualification olympique de boxe”, a déclaré le CIO.

“Après la phase continentale d’attribution des places, deux tournois mondiaux de qualification sont prévus en 2024, dans le but d’assurer un équilibre en termes d’opportunité géographique de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024”, a-t-il précisé.

Mardi, il a noté que le système de qualification olympique se concentre sur la réalisation d’un processus équitable pour tous les CNO – avec le même nombre d’épreuves de qualification disponibles pour leurs boxeurs, quelle que soit la catégorie de poids ; un nombre accru d’opportunités de qualification par rapport à Tokyo 2020 ; revoir la répartition des places de quota par catégorie de poids par rapport à la proposition de l’Association internationale de boxe (IBA) et revoir la répartition des places de quota par tournoi de qualification par rapport à la proposition de l’IBA.

Le CIO a également annoncé que des contrôles lors des tournois de qualification olympique seront effectués en plus du programme antidopage existant d’IBA. Les contrôles antidopage lors des tournois de qualification seront effectués en étroite collaboration avec l’Agence internationale de contrôle (ITA), qui effectue les contrôles aux Jeux olympiques.

