Le Comité international olympique approuve le cricket et quatre autres sports pour les Jeux de 2028 à Los Angeles | Actualités sur le cricket

Cinq sports, dont le cricket et le flag-football, seront inclus aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 après avoir reçu l’approbation du Comité international olympique.

La crosse, le squash et le baseball-softball ont également reçu le feu vert lors d’une réunion officielle du CIO à Mumbai lundi, avec seulement deux délégués votant contre les cinq nouvelles épreuves.

Chaque ville hôte, selon les règles du CIO, peut demander l’inclusion de plusieurs sports pour son édition des Jeux.

Le président du CIO, Thomas Bach, confirme que l’inclusion du cricket aux Jeux Olympiques de 2028 a été approuvée et est convaincu qu’il contribuera à accroître la popularité mondiale de ce sport.



Le cricket n’est apparu qu’une seule fois aux Jeux olympiques, aux Jeux de Paris en 1900, lorsque la Grande-Bretagne a battu la France par 158 points lors d’une finale unique, mais le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré la semaine dernière que la « popularité croissante » de ce jeu en faisait une proposition attrayante.

Bach a déclaré : « Nous sommes prêts à accueillir les meilleurs joueurs de cricket du monde pour se produire aux États-Unis en 2028, tout en présentant au monde les sports américains emblématiques.

« Nous constatons la popularité croissante du cricket, en particulier du format T20.

Image:

L’IPL, avec des joueurs comme MS Dhoni des Chennai Super Kings, a déclenché l’essor du cricket T20





« Les Jeux Olympiques donneront au cricket une scène mondiale et l’opportunité de se développer au-delà des pays et régions traditionnels du cricket.

« Pour le Mouvement olympique, c’est l’occasion de s’engager auprès des communautés de supporters et d’athlètes auxquelles nous avons jusqu’à présent très peu, voire aucun accès. »

La proposition des Jeux de Los Angeles concerne un tournoi Twenty20 à six équipes pour hommes et femmes.

Avoir l’opportunité de présenter notre grand sport aux Jeux LA28 et, espérons-le, aux nombreux Jeux Olympiques à venir seront formidables pour les joueurs et les fans. Les manches ne font que commencer et nous avons hâte de voir où nous mènera cet incroyable voyage.

Le squash et le flag-football prêts pour leurs débuts olympiques

Le squash et le flag-football, ce dernier format de football américain sans contact joué par équipes de cinq, devraient faire leurs débuts olympiques en 2028.

La Fédération mondiale de squash a fait plusieurs tentatives infructueuses pour inclure ce sport, d’autres sports, notamment le skateboard, le surf et le breakdance, étant auparavant préférés.

Le baseball a été présent à plusieurs Jeux précédents, le plus récemment en 2020, le softball, son homologue féminin, étant présent à cinq éditions.

La crosse a également été disputée lors de cinq Jeux précédents, avec des médailles décernées en 1904 et 1908. En 1928, 1932 et 1948, elle était organisée comme sport de démonstration.

« La crosse à six est exceptionnellement visible »

Les six de crosse, qui comportent quatre quarts de huit minutes et sont une variante du format établi à 10, auront lieu à Los Angeles.

Cette version a été incluse aux Jeux mondiaux de l’année dernière en Alabama, les équipes masculines et féminines de Grande-Bretagne ayant toutes deux terminé quatrièmes.

L’Anglaise Emma Oakley, qui joue pour le Hawks Lacrosse Club de Richmond, à l’ouest de Londres, a déclaré : «Depuis que le jeu des six a été introduit, tout le monde s’y est pleinement intégré.

« C’est une version tellement excitante du sport, elle condense tous ses meilleurs éléments et elle est exceptionnellement visible pour les personnes qui débutent dans la crosse.

« En tant que jeune fille, lorsque j’ai débuté dans ce sport, j’ai toujours su que la crosse était présente aux Jeux olympiques, mais je n’aurais jamais imaginé qu’elle reviendrait, et c’est agréable d’avoir cet héritage d’il y a si longtemps.

« J’ai adoré ce sport dès mes débuts et c’est formidable de penser qu’avec les Lionnes et les Roses Rouges, qui ont permis aux filles de voir les femmes concourir sur la scène mondiale, la crosse peut devenir une autre option. »

Le président de la crosse britannique, Leslie Rance, a décrit l’inclusion olympique comme un « moment décisif » pour le sport dans le pays, déclarant : « Nous savons qu’il y a beaucoup de travail à faire au cours des années à venir, d’abord pour nous qualifier pour les Jeux, puis pour garantir que nous sont prêts à concourir pour des médailles.

« Mais je sais que notre équipe d’entraîneurs, de personnel de soutien et de joueurs est prête à relever les défis passionnants qui nous attendent. »

« Les Jeux olympiques inciteront des millions de personnes à jouer au flag-football »

À propos de l’ajout du flag-football – dans lequel les joueurs doivent retirer le drapeau de la personne avec le ballon au lieu de plaquer – le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré : « Félicitations à la Fédération internationale de football américain pour cette réalisation historique pour le flag-football et le monde. communauté qui aime et joue à notre jeu.

« C’est un immense honneur pour tout athlète de représenter son pays aux Jeux olympiques. Nous sommes convaincus que cette décision inspirera des millions de jeunes à travers le monde à jouer à ce sport dans les années à venir.

« La NFL s’engage à travailler ensemble pour renforcer la place du flag-football dans le mouvement olympique à long terme. »

Pierre Trochet, président de la Fédération internationale de football américain, a déclaré : « C’est un moment immense pour notre sport et pour notre communauté mondiale du football américain. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont joué un rôle dans ce qui a été un voyage véritablement collectif.

« Nous sommes convaincus que le flag-football offrira une nouvelle dimension passionnante aux Jeux, en les unissant, pour la première fois dans l’histoire, au sport numéro un des États-Unis dans son format le plus jeune, le plus accessible et le plus inclusif.

« Il connaît déjà une croissance extraordinaire, en particulier auprès du public jeune, des femmes et des filles et dans de nouveaux pays du monde entier. Nous sommes convaincus que l’inclusion aux Jeux Olympiques accélérera encore cette dynamique. »