Le comité genevois recommande des pistes cyclables et des chemins plus sûrs et plus connectés – Shaw Local

GENÈVE – Faire du vélo à Genève peut être un défi car certaines pistes cyclables et chemins se terminent sans aucune direction quant à l’endroit où aller ensuite, ou les cyclistes ne se sentent pas en sécurité en traversant certaines zones désignées pour les vélos.

Le comité consultatif du plan stratégique de la ville a présenté un rapport lundi soir lors d’une réunion conjointe avec le comité plénier, détaillant les problèmes liés à la pratique du vélo et comment ils pourraient être résolus.

Genève a plan vélo qui a été adopté en 2005, mais la présidente du comité, Winnie Frankel, a déclaré que Batavia, St. Charles et le comté de Kane ont de nouveaux plans qu’ils sont déjà en train de mettre à jour.

«Dans le Plan stratégique… l’une des visions sous Qualité de vie – il est spécifiquement dit – qu’une partie de notre vision pour la ville de Genève en 2025 est que les résidents et les visiteurs bénéficient d’efforts pour améliorer la sécurité des vélos et des piétons qui améliorent l’accès aux et les équipements culturels », a déclaré Frankel.

Parmi les résultats et les objectifs du plan stratégique de la ville, directement touchés par le vélo à Genève, figurent la vitalité économique, la gérance de l’environnement et la qualité de vie, la préservation de l’environnement naturel et la promotion d’un mode de vie actif, a déclaré Frankel.

Melanie Mannon, membre de la SPAC, a déclaré que la ville avait déjà signé un certain nombre d’initiatives de vélo.

“Nous savons que les gens veulent améliorer le vélo dans la ville et nous savons que la ville a déjà fait du travail à ce sujet”, a-t-elle déclaré.

« Il y a encore beaucoup de problèmes avec la ville qui n’est pas connectée. Il y aura des zones où il y aura beaucoup de pistes cyclables et de pistes cyclables et vous pourrez vous rendre d’un endroit à un autre – et puis ça se terminera. Ou peut-être une zone censée être une piste cyclable recommandée, mais il n’y a pas de zone pour faire du vélo », a déclaré Mannon.

Techniquement, les cyclistes peuvent rouler dans la rue, mais Mannon a déclaré que ce n’était pas sûr.

“Beaucoup ne se sentent pas en sécurité à vélo à Genève”, a-t-elle déclaré.

Le comité a rencontré environ 50 personnes lors d’un événement d’enquête sur les vélos et a donné leur avis sur le vélo dans la ville, a-t-elle déclaré.

La meilleure chose que la ville pourrait faire pour être plus conviviale pour les vélos est d’augmenter la visibilité, la signalisation de sécurité des vélos, les marquages ​​​​de la chaussée et de combler les lacunes dans les connexions, a déclaré Mannon.

Les personnes qui ont assisté à la réunion ont regardé des photos des zones cyclables de la ville, 94% d’entre elles déclarant qu’elles se sentaient en sécurité pour utiliser la piste cyclable sur Lewis Road, a déclaré Mannon.

Mais en ce qui concerne une piste cyclable désignée Route 25 près de la réserve forestière de Fabyan, 42% ont déclaré qu’ils n’y feraient pas de vélo.

“C’est une piste cyclable désignée avec nulle part où faire du vélo”, a déclaré Mannon.

Certains pourraient dire qu’ils vont simplement faire du vélo sur le trottoir, mais il y a beaucoup de monde le week-end avec des joggeurs et des marcheurs, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est vraiment pas un endroit sûr sur la route ou sur le trottoir pour les cyclistes à vélo”, a déclaré Mannon.

Un autre domaine où les motards ne se sentaient pas en sécurité était entre l’hôpital Northwestern Medicine Delnor et Geneva Commons, a déclaré Mannon.

“C’est un lien avec l’entreprise”, a déclaré Mannon. “Tous ces quartiers pourraient faire du vélo jusqu’aux Communes, mais ils ne se sentent pas vraiment en sécurité pour le faire.”

Jim Kafer, membre du comité, a recommandé de rétablir le comité des vélos et des piétons.

« Il s’agit d’un groupe qui pourrait servir de liaison entre la ville et la communauté pour promouvoir et améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons », a déclaré Kafer.

Un plan à long terme consisterait à mettre à jour le plan vélo 2005, a déclaré Kafer.

“La plupart de cela vient de notre sentiment que la ville doit envisager la mise en place d’une politique complète des rues”, a déclaré Kafer. «Cela signifie que vous élaborez un plan complet qui englobe les piétons, les cyclistes, les automobilistes, le transport par autobus – toute la gamme. Et en le faisant de manière globale, tout devrait aller dans la même direction, ce qui devrait le rendre plus réalisable et acceptable. »

Kafer a déclaré que les communautés voisines élaboraient des plans à long terme et que Genève devrait également le faire.

“Nous avons découvert lors de nos réunions cet été qu’il y avait beaucoup d’intérêt pour le vélo dans cette communauté”, a déclaré Kafer. “C’est devenu un problème quand les gens n’ont pas d’endroit où faire du vélo.”

L’échevin du cinquième quartier, Robert Swanson, a déclaré que le conseil pourrait discuter des prochaines étapes lors de sa session de planification de novembre sur ce qu’il peut faire rapidement pour résoudre certains des problèmes de vélo.

«Nous pouvons travailler avec nos travaux publics pour déterminer sur ces listes immédiates de rues à marquer comme pistes cyclables – où avons-nous la capacité? Où avons-nous la largeur pour le faire? Quel en serait le coût et comment pourrions-nous l’intégrer à notre plan de marquage annuel ? » dit Swanson.

“J’aime ça. Et je défendrais cela pour notre (réunion) hors site en novembre », a déclaré Swanson, faisant référence à la session de planification annuelle de la ville. “Comment ça va coûter ? Et que pouvons-nous faire ? Et quand?”

La présentation complète du rapport sera publiée sur le site Web de la Ville à l’adresse www.geneva.il.us.