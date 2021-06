Le comité exécutif du Bengale oriental refuse de signer un accord définitif et menace de démissionner en masse

SC Bengale orientalLe comité exécutif influent de Debabrata Sarkar, alias Nitu, a menacé mardi de présenter une démission massive s’ils étaient contraints de signer l’accord final avec leurs investisseurs. Ciments Shree mettant leur ISL avenir dans les limbes.

Cela a été décidé lors d’une réunion de tous les membres du comité exécutif du Bengale oriental où ils ont fait une «discussion détaillée par points» sur les différences entre la feuille de termes et le document définitif final (accord contraignant).

«La CE a décidé à l’unanimité de ne pas signer le document définitif dans sa forme actuelle. Ils ont également décidé qu’ils étaient prêts à présenter une démission massive s’ils étaient contraints de signer le document définitif dans sa forme actuelle », a déclaré le secrétaire au football du Bengale oriental, Saikat Ganguly.

«Notre secrétaire (Kalyan Majumdar) a également approuvé la décision et l’a transmise au président (Dr Pranab Dasgupta), qui a informé la CE que personne ne doit rien signer pour le moment.

«Il surveille la question en sa qualité et il fait de son mieux pour une négociation. Mais en même temps, il honore pleinement le sentiment général de la CE », a-t-il ajouté.

Cela survient une semaine après que la direction du club et le président aient envoyé des lettres à leur investisseur pour une «résolution acceptable», mais Shree Cement n’est pas prête pour toute discussion à moins qu’ils ne signent l’accord final selon le «term sheet».

Les investisseurs, pour leur part, ont soutenu qu’il n’y avait pas de telles divergences entre les deux documents, mais le club du Bengale oriental prétend le contraire.

À la suite du départ de l’ancien investisseur Quess Corp l’année dernière, le Bengale oriental a fait une incursion de dernière minute dans l’ISL après que SCL est venu à bord par l’intervention de la ministre en chef de l’État Mamata Banerjee.

Ayant acquis une participation de 76%, les géants du ciment ont signé un contrat avec le club en septembre de l’année dernière alors que les droits sportifs du rouge et or ainsi que tous ses actifs et propriétés (y compris intellectuels) auraient été transférés à la nouvelle société. consortium.

Mais un accord final contraignant de l’accord n’a pas encore été signé par la direction du club, ce qui conduit à un blocage logique car le consortium dirigé par Bangur n’est pas disposé à constituer l’équipe à moins que l’accord ne soit signé par la direction du club.

