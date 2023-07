Le comité exécutif de l’AIFF décidera des soumissionnaires corporatifs cherchant à entrer directement dans la I-League le 3 juillet

Le comité exécutif de la Fédération indienne de football (AIFF) prendra une décision sur les cinq entreprises qui souhaitent entrer directement dans la I-League lors de sa réunion du 3 juillet.

Le comité exécutif de l’AIFF se réunira un jour avant l’assemblée générale annuelle de la fédération nationale en marge des championnats SAFF en cours. L’assemblée générale annuelle de l’AIFF se tiendra le 4 juillet, date à laquelle la finale du tournoi régional est prévue.

Le comité de la ligue de l’AIFF s’est réuni vendredi par vidéoconférence pour discuter des cinq offres d’entreprise de YMS Finance Pvt Ltd (Varanasi, UP), Namdhari Seeds Pvt Ltd (Bhaini Sahib Village, Punjab), Nimida United Sports Development Pvt Ltd (Bengaluru) , Concatenate Advest Advisory Pvt Ltd (Delhi) et Bunkerhill Pvt Ltd (Ambala, Haryana).

La réunion, présidée par Lalnghinglova Hmar et en présence du secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a examiné les documents de candidature des cinq entités, mais a jugé prudent de laisser la décision finale sur l’inclusion des clubs au comité exécutif.

Le Comité de la Ligue, cependant, a estimé que toutes les candidatures avaient les capacités financières requises pour opérer dans la I-League, a déclaré l’AIFF dans un communiqué.

Les cinq offres ont été préalablement examinées et évaluées par un expert financier indépendant.

« Il est extrêmement encourageant de voir que tant de parties sont intéressées à investir leur argent dans le football indien. Ils prévoient même d’avoir leur propre infrastructure comme des stades, ce qui n’est pas une tâche facile en Inde », a déclaré Prabhakaran.

« Cela montre qu’ils ont les ressources et la bande passante. Les nouveaux clubs qui entrent dans la ligue supérieure montrent qu’il y a de l’intérêt et de la positivité et que l’argent va dans le football. Le président du comité de la ligue, Hmar, a déclaré: « L’avenir du football indien repose sur ce qui sera décidé dans les prochains jours, et nous devons voir quels clubs sont les bienvenus dans le système.

« Tous les soumissionnaires ont montré qu’ils avaient la bande passante et les finances nécessaires pour gérer et exploiter des clubs au niveau Hero I-League. C’est un exploit pour l’AIFF de recevoir autant d’offres. Ils ne feront qu’ajouter plus de valeur au football indien. L’AGA du 4 juillet est la première réunion de ce type de la dispense actuelle de l’AIFF, qui a pris en charge la fédération en septembre dernier.

