Le comité électoral de l’État de Géorgie et le comté de Fulton d’Atlanta s’affrontent sur le plan de surveillance des élections

ATLANTE– À moins d’un mois avant que les électeurs ne se rendent aux urnes, le Conseil électoral de l’État est impliqué dans une lutte avec le comté le plus peuplé de Géorgie au sujet d’une équipe de surveillance chargée d’observer les pratiques électorales du comté.

L’équipe de surveillance faisait partie de la résolution d’une plainte contre le comté de Fulton découlant des élections de 2020. En mai, le Conseil électoral de l’État a constaté que le comté avait violé certaines parties du code électoral de l’État. Il a voté en faveur de l’émission d’une lettre de réprimande, qui comprenait des instructions pour qu’un accord sur un contrôleur mutuellement acceptable soit conclu avant la réunion du conseil d’administration en août.

Mais les commissions électorales des comtés et des États n’ont pas réussi à parvenir à un accord. Le comté privilégie une équipe proposée par Ryan Germany, ancien avocat en chef du bureau du secrétaire d’État, et le Carter Center, basé à Atlanta. Le Majorité soutenue par Donald Trump Le Conseil électoral de l’État a proposé une liste alternative comprenant des personnes ayant remis en question les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Fin août, le comté est allé de l’avant et a embauché son équipe sans l’accord du conseil d’État, et il est en place pour surveiller les pratiques préélectorales depuis plus d’un mois. Mais le désaccord entre les conseils d’administration du comté et de l’État a continué de s’envenimer et s’est considérablement intensifié cette semaine.

Lundi, le conseil d’administration du comté de Fulton a déposé une plainte demandant à un juge de déclarer que le conseil d’administration de l’État n’a pas le pouvoir de le forcer « à accepter, et au comté de Fulton de payer, des observateurs supplémentaires pour les élections de 2024 qui ont été triés sur le volet par certains États ». Membres du comité électoral.

Lors d’une réunion du Conseil électoral de l’État mardi, la membre Janice Johnston a déclaré que le comté ne semblait pas respecter sa part du marché. Elle avait voté contre l’accord parce qu’elle ne croyait pas que l’enquête sur la plainte initiale était complète et a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de la rouvrir.

Johnston a proposé d’assigner une mine de documents électoraux de 2020 au greffier du tribunal du comté de Fulton. Elle et les deux autres membres républicains du conseil d’administration ont voté en faveur de l’assignation à comparaître malgré les objections du seul membre démocrate et du président non partisan, qui ont souligné que le procureur général de l’État avait déclaré que l’affaire était close et ne pouvait pas être rouverte.

Un avis juridique du 19 août rédigé par le procureur général de l’État Chris Carr et obtenu par l’Associated Press affirme que les décisions finales du Conseil électoral de l’État sont « exclusives » et que « la nouvelle contestation de toutes les réclamations qui ont déjà été jugées ou qui auraient pu l’être ». été jugée, est donc interdite. Les avocats du comté de Fulton affirment que l’approbation de la motion lors de la réunion de mai et la réprimande qui en a résulté signifient que l’affaire est close et ne peut pas être rouverte, et que « l’argument est probablement correct », a écrit Carr.

Interrogé sur les orientations du procureur général, Johnston a répondu : « C’était une opinion. Ce n’est pas une conclusion juridique. C’était leur conseil ou leur opinion. Nous avons des opinions différentes à ce sujet.

Fulton abrite environ 11 % de l’électorat de l’État et comprend la majeure partie d’Atlanta. Problèmes avec ses électionsy compris les longues files d’attente et la lenteur de la communication des résultats, ont attiré un examen minutieux à l’échelle nationale. Trump, alors président faussement affirmé cette fraude électorale généralisée dans le comté de Fulton lors de l’élection présidentielle de 2020 lui a coûté l’État.

Après une période particulièrement primaire problématique cette année-làle comté et le Conseil électoral de l’État ont officiellement convenu de désigner un observateur indépendant pour examiner les pratiques électorales du comté lors des élections générales. Il a documenté « processus bâclés » et « désorganisation systémique » mais n’a trouvé aucune preuve d’illégalité ou de fraude.

Les élections du comté de Fulton ont été étroitement surveillées depuis lors, et le Conseil électoral de l’État a voté l’année dernière. ne pas reprendre ses élections après un évaluation des performances j’ai trouvé le comté a montré une nette amélioration.

Le comté et le bureau du secrétaire d’État signé en juillet dans une équipe proposée par l’Allemagne, qui faisait également partie de l’équipe qui a effectué l’évaluation des performances. Le comté a également rejeté une proposition de Johnston.

La majorité républicaine au sein du Conseil électoral de l’État a déclaré à plusieurs reprises lors de réunions en août qu’elle n’approuvait pas l’équipe du comté. Mais le conseil du comté a réaffirmé sa sélection et les commissaires du comté ont voté en faveur du contrat quelques jours plus tard.

En septembre, les républicains du conseil d’administration de l’État ont réitéré leur mécontentement et Johnston a suggéré qu’elle et le président du conseil d’administration, John Fervier, rencontrent la présidente du conseil électoral du comté de Fulton, Sherri Allen.

Fervier a déclaré lors de la réunion de mardi qu’ils s’étaient rencontrés la semaine dernière, que Johnston avait proposé que l’équipe de surveillance soit élargie et que le conseil d’administration de l’État avait envoyé une liste de huit membres proposés. Allen leur a dit que les commissaires du comté devraient procéder au changement, et Fervier a déclaré qu’il pensait qu’aucune mesure n’avait été prise dans ce sens.

Fervier a ensuite déclaré qu’il avait été alerté ce matin-là de la requête adressée au juge par le conseil d’administration de Fulton. Johnston a déclaré qu’elle avait interprété cela comme un rejet des membres de l’équipe de surveillance qu’ils avaient proposés et qu’elle avait accusé le conseil local de ne pas respecter ses obligations en vertu de l’accord.