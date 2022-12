Le comité du renseignement de la Chambre avec les législateurs de l’Illinois publie un rapport COVID-19 – Shaw Local

WASHINGTON, DC – Le House Intelligence Committee, qui comprend trois membres des districts du nord de l’Illinois, a publié jeudi son rapport COVID-19 qui recommandait au Bureau du directeur du renseignement national de créer un centre désigné pour assurer la sécurité sanitaire mondiale.

Le représentant Mike Quigley, D-Chicago, et le représentant Raja Krishnamoorthi, D-Schaumburg, faisaient partie de la majorité du panel.

Le représentant Darin LaHood, R-Peoria, qui représente le 18e district mais servira le 16e district redessiné dans le nouveau Congrès, a écrit que ces recommandations ne parviennent pas à aborder la culpabilité du gouvernement chinois pendant la pandémie.

Les recommandations non classifiées du comité appellent à davantage d’investissements dans le renseignement open source et à la nécessité pour la communauté du renseignement de pivoter plus rapidement lorsqu’une nouvelle maladie émerge.

“La pandémie de COVID-19 a présenté à notre communauté du renseignement et à notre monde un défi sans précédent”, a déclaré le président Adam Schiff, D-California. « Lors de la préparation de ce rapport, notre comité a examiné comment l’IC a rempli ses missions principales au début de la pandémie et, plus important encore, comment l’IC peut être mieux préparé pour répondre aux futures crises sanitaires mondiales. Les millions de personnes perdues à cause du COVID-19 ne peuvent pas être ramenées à la vie, mais nous pouvons et devons honorer leur mémoire en veillant à ne plus jamais subir une crise de cette ampleur.

LaHood a écrit que les conclusions de la majorité ne fournissent pas de réponses aux familles américaines touchées par la pandémie. Le rapport déclassifié du républicain, cependant, « décrit l’étendue croissante de la culpabilité du gouvernement chinois, les échecs du partage d’informations pertinentes avec le peuple américain et ses représentants autorisés par la communauté du renseignement, des informations qui ajoutent à la crédibilité d’un incident de fuite de laboratoire, et liens potentiels avec le programme de recherche sur les armes biologiques de la Chine.

Le comité a enquêté sur la réponse de la communauté du renseignement dans une enquête de deux ans.