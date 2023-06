Le comité du plan municipal approuve le zonage et les demandes d’utilisation – Shaw Local

Le Hollywood Casino d’Aurora a coché un autre élément de sa liste de choses à faire mercredi, alors que la Commission de planification et de zonage d’Aurora a approuvé les demandes de rezonage du site et de permis d’utilisation conditionnelle.

Seuls deux résidents ont assisté à l’audience publique mercredi soir, où la commission a entendu parler des projets de Penn Entertainment de déplacer le casino sur un site de 16,8 acres du côté ouest de l’avenue Farnsworth.

Seuls deux commissaires ont posé des questions sur le plan. La commissaire Yvonne Owusu-Safo et Nancy Martinez ont posé des questions sur l’effet sur la circulation.

Martinez a demandé ce qui arriverait à l’intersection des chemins Church et Molitor, au sud du casino. Le plan du casino prévoit que les employés entrent sur le site de Church. Les clients des casinos et des hôtels entraient de Farnsworth.

L’église et l’école catholiques de l’Ascension se trouvent du côté ouest de l’intersection en T de Church et Molitor, qui est régie par des panneaux d’arrêt. Church est une route à deux voies, et les résidents de la région s’inquiètent de son achalandage. Ils disent que les employés des entreprises du nord utilisent également l’église pour se rendre au travail.

Un ingénieur de la ville a déclaré que l’intersection aura des voies de virage à droite. Une fois le casino construit et le trafic recompté, il sera probablement qualifié pour obtenir un feu de circulation, a-t-il déclaré. Il a également déclaré qu’il pensait que les heures de pointe pour les employés du casino seraient différentes des heures de pointe pour l’école, l’église et les entreprises.

Des voies seront également ajoutées à Bilter Road et Farnsworth.

Owusu-Safo a demandé si la ville se coordonnait avec l’Illinois Tollway concernant l’effet du casino sur les rampes d’entrée et de sortie de la I-88. L’ingénieur a déclaré que la ville demandait au péage de rouvrir l’une des voies à la sortie du péage en direction ouest vers Farnsworth. Cette voie a été fermée après que le péage ait retiré une machine à péage à pièces.

Le terrain est actuellement zoné à des fins commerciales, de vente en gros et de fabrication.

Si le conseil municipal l’approuve, il sera zoné pour des usages commerciaux et de gros, avec un développement prévu à usage conditionnel.

Le comité des affaires, du zonage et du développement économique du conseil municipal étudiera maintenant les demandes lors de sa réunion du 14 juin. Si le comité les approuve, il les transmettra au conseil municipal.

https://www.dailyherald.com/news/20230608/aurora-casino-progress-city-plan-panel-approves-zoning-use-requests