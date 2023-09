Le comité du CDC recommande l’administration du vaccin RSV pendant la grossesse pour protéger les bébés

Les personnes enceintes devraient recevoir un vaccin contre le VRS entre 32 et 36 semaines de gestation afin de protéger leurs nouveau-nés du VRS, selon un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention.

Le comité a voté 11 contre 1 vendredi pour recommander l’injection. La directrice du CDC, Mandy Cohen, doit désormais approuver formellement cette recommandation avant que le vaccin puisse être distribué au public.

Le vaccin à dose unique, fabriqué par Pfizer, s’appelle Abrysvo et est déjà approuvé par la Food and Drug Administration. Cela stimule la production d’anticorps chez la mère qui traversent le placenta. Le vaccin est le premier approuvé capable de protéger les bébés du VRS.

Cette protection dure pendant leurs six premiers mois, essai clinique les données ont montré. Lorsqu’il est administré entre 32 et 36 semaines de gestation, Abrysvo réduit de 91 % le risque de maladie grave due au VRS chez les nourrissons dans les trois mois environ suivant la naissance. Au bout d’environ six mois, l’efficacité était légèrement inférieure à 77 %.

Le VRS est généralement bénin chez les jeunes adultes en bonne santé, mais il constitue une menace plus importante pour les enfants de moins de 5 ans. causes jusqu’à 80 000 hospitalisations et jusqu’à 300 décès par an dans cette tranche d’âge aux États-Unis. Près de 80% des enfants hospitalisés pour le VRS avant l’âge de 2 ans n’ont aucun problème médical sous-jacent.

L’année dernière, une augmentation spectaculaire des infections graves au VRS a submergé les hôpitaux pour enfants.

Le VRS est également courant : la plupart des enfants sont infectés au cours de la première année de leur vie, et presque tous avant l’âge de 2 ans.

Les personnes enceintes devraient recevoir le nouveau vaccin de septembre à janvier, lorsque les taux de VRS sont les plus élevés au niveau national, a déclaré vendredi le comité du CDC.

Les cas de VRS sont déjà en augmentation, le nombre de tests positifs étant désormais plus élevé qu’à la mi-août, selon Données CDC.

Une autre nouvelle forme de protection contre le VRS pour les bébés a également été approuvée cet été : un médicament injectable qui délivre une dose d’anticorps directement dans la circulation sanguine du nourrisson.

Le CDC a recommandé ce vaccin, appelé Beyfortus, pour tous les bébés jusqu’à 8 mois qui sont nés pendant ou qui entrent dans leur première saison de VRS, ainsi que pour les nourrissons de 8 à 19 mois qui présentent un risque accru de maladie grave et qui entrent dans leur deuxième. saison.

Le comité du CDC a déclaré vendredi que l’une ou l’autre injection peut être utilisée pour protéger les nourrissons, et que la plupart des bébés n’auront pas besoin des deux.

Les avantages du vaccin sont qu’il protège les bébés immédiatement après la naissance et ne nécessite pas qu’ils se fassent vacciner. Cependant, l’injection d’anticorps ne présente pas de risque d’issue indésirable de la grossesse, et certaines preuves suggèrent que sa protection diminue plus lentement.

Les conseillers du CDC ont également noté que la disponibilité de Beyfortus pourrait être limitée pendant la saison actuelle du VRS.

Le Dr Helen Keipp Talbot, le seul membre du groupe consultatif du CDC à avoir voté contre Abrysvo, a exprimé sa préoccupation quant au caractère trop compliqué de la recommandation.

« Je pense que cela va rendre la prestation de soins plus difficile », a déclaré Talbot, professeur agrégé de médecine à l’Université Vanderbilt de Nashville, Tennessee. « Si nous disons simplement que l’enfant devrait recevoir le vaccin monoclonal [antibody drug], nous avons une recommandation très simple. C’est un mécanisme rentable et très efficace pour protéger l’enfant.

Mais d’autres membres ont déclaré qu’il était important de disposer de plus d’un outil de protection.

« Je n’aurais pas pu imaginer de meilleures options pour nos nourrissons et nos enfants. C’est ce à quoi nous nous efforçons. En tant que néonatologiste travaillant avec des bébés à haut risque, c’est tout simplement fantastique », a déclaré le Dr Pablo Sánchez, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l’Ohio State University.

Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés chez les femmes enceintes dans l’essai de Pfizer étaient la fatigue, les maux de tête, les douleurs au site d’injection, les douleurs musculaires, les nausées, les douleurs articulaires et la diarrhée.

Il y avait également un taux légèrement plus élevé de naissances prématurées (définies comme avant 37 semaines de gestation) chez les femmes ayant reçu le vaccin que chez celles ayant reçu un placebo. La différence n’était pas statistiquement significative, mais l’étiquette de prescription d’Abrysvo comporte néanmoins un avertissement de ne pas l’administrer avant 32 semaines de gestation.

L’année dernière, la société pharmaceutique GSK a interrompu ses essais sur un vaccin contre le RSV après avoir montré un taux de naissances prématurées plus élevé chez certains receveurs. Les conseillers du CDC ont déclaré vendredi que ces résultats étaient pertinents pour l’évaluation du vaccin de Pfizer.

L’essai de Pfizer a également révélé un nombre légèrement plus élevé de troubles hypertensifs comme la pré-éclampsie parmi le groupe vacciné. Pfizer a déclaré qu’il surveillerait le risque d’accouchement prématuré et de troubles hypertensifs chez les vaccinés.

En raison d’un manque de données, le comité du CDC a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si des doses supplémentaires de vaccin contre le VRS devraient être administrées lors des grossesses ultérieures.

Abrysvo devrait être coté à 295 $, mais le prix pour les consommateurs individuels dépendra de leurs régimes d’assurance. Le vaccin sera couvert par le programme de vaccins pour les enfants du CDC, qui rend certains vaccins et vaccinations gratuits aux enfants non assurés, sous-assurés, éligibles à Medicare ou amérindiens ou autochtones de l’Alaska.

Pendant ce temps, deux nouveaux vaccins contre le RSV sont déjà disponibles dans les pharmacies pour les adultes âgés de 60 ans et plus – un groupe également vulnérable aux maladies graves. L’une de ces injections, de Pfizer, a la même formulation que la nouvelle injection à utiliser pendant la grossesse.