Le comité du 6 janvier votera lundi sur les renvois aux criminels anti-émeutes

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole tiendra sa dernière réunion lundi, concluant son enquête d’un an et demi en demandant au ministère de la Justice d’enquêter sur des crimes potentiels.

Le comité de sept démocrates et de deux républicains a interrogé plus de 1 000 témoins, tenu près d’une douzaine d’audiences et collecté des millions de documents alors qu’il s’efforçait de créer le dossier le plus complet de l’insurrection du 6 janvier 2021.

Le président, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., A déclaré que le comité ferait des renvois criminels au ministère de la Justice recommandant des poursuites, mais n’a pas révélé qui seraient les cibles ni si l’ancien président Donald Trump en ferait partie. Le comité s’est concentré sur Trump et les efforts du président de l’époque dans les semaines précédant l’attaque pour annuler sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Il appartiendrait aux procureurs fédéraux de décider s’il convient de poursuivre les renvois pour poursuites. Les législateurs ont suggéré que les accusations portées contre Trump pourraient inclure un complot en vue de frauder les États-Unis et une obstruction à une procédure officielle du Congrès. Les recommandations du comité ajouteraient à la pression politique sur le ministère de la Justice alors qu’il enquête sur les actions de Trump.

Le comité devrait publier mercredi son rapport final, qui pourrait inclure des centaines de pages de conclusions sur l’attaque et les efforts de Trump pour renverser la démocratie. Les membres du comité passeront en revue les faits saillants de leurs conclusions lors de la réunion de lundi.

Le procureur général Merrick Garland a nommé le mois dernier un avocat spécial, Jack Smith, pour superviser les enquêtes liées à Trump, dont une axée sur l’insurrection et les tentatives d’annuler les résultats des élections de 2020.

Thompson a déclaré cette semaine que le comité pourrait également approuver d’autres types de renvois, notamment pour des violations de l’éthique, des fautes juridiques et des violations du financement de la campagne.

“Différents coups pour différentes personnes”, a récemment déclaré à l’Associated Press le représentant Jamie Raskin, D-Md., membre du comité. “Chacun a fait son propre lit en fonction de sa conduite ou de son inconduite.”

Des recommandations sur les renvois ont été rédigées par quatre avocats du comité : Raskin ; Wyoming Rep. Liz Cheney, la vice-présidente républicaine; et les représentants Zoe Lofgren, D-Calif., et le représentant Adam Schiff, D-Calif. Ils ont été chargés de présenter au groupe élargi leurs recommandations de renvoi, que le comité examinera lundi.

Farnoush Amiri, Associated Press