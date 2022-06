Le comité du 6 janvier vise Pence, Ginni Thomas

WASHINGTON (AP) – Les membres du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole ont déclaré dimanche qu’ils pourraient assigner à comparaître l’ancien vice-président Mike Pence et attendent d’entendre Virginia « Ginni » Thomas, l’épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, sur son rôle dans le complot illégal pour annuler les élections de 2020.

Les législateurs ont indiqué qu’ils publieraient davantage de preuves sur les efforts présumés de Donald Trump pour frauder ses partisans en collectant des fonds sur de fausses allégations d’une élection présidentielle volée. Ils se sont également engagés à fournir des éléments pertinents au ministère de la Justice d’ici la fin du mois pour son enquête criminelle. Le département s’est plaint dans une lettre la semaine dernière que le comité compliquait son enquête en ne partageant pas les transcriptions de ses 1 000 entretiens.

« Nous ne retirons rien de la table en termes de témoins qui n’ont pas encore témoigné », a déclaré le représentant Adam Schiff, qui a décrit une assignation à comparaître de Pence comme « certainement une possibilité ».

« Nous aimerions toujours, je pense, que plusieurs personnes de haut niveau comparaissent devant notre comité », a déclaré Schiff, D-Calif.

Par exemple, le comité a pu documenter la majeure partie de la fin de l’appel de Trump à Pence le matin de l’insurrection du 6 janvier 2021, lorsque le président de l’époque a lancé son dernier plaidoyer pour que Pence arrête la certification de Joe Biden. victoire lorsque Pence a présidé le décompte du Collège électoral au Congrès. Les membres n’ont pas encore documenté directement ce que Pence a dit en réponse.

Le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., a récemment déclaré que le comité était toujours « en contact » avec les avocats de Pence, tout en suggérant également qu’il ne serait peut-être pas nécessaire qu’il comparaisse en raison du témoignage de nombreux collaborateurs les plus proches de Pence.

Les membres du comité espèrent également en savoir plus sur les propres efforts de Ginni Thomas pour maintenir Trump au pouvoir et les conflits d’intérêts potentiels posés à son mari à la suite des affaires du 6 janvier portées devant la Cour suprême.

Le représentant de l’État républicain Rusty Bowers, le président de l’Arizona House, doit témoigner lors de l’audience du comité mardi en se concentrant sur les responsables de l’État qui ont été contactés par Trump et la Maison Blanche alors que Trump tentait d’annuler les résultats. Bowers sera probablement interrogé sur les courriels qu’il a reçus de Thomas l’exhortant, ainsi que d’autres responsables de l’État, à annuler la victoire de Biden en 2020 et à choisir leur propre groupe d’électeurs.

« Nous avons des questions pour elle et nous pourrions aussi avoir des questions pour lui », a déclaré la représentante Zoe Lofgren, D-Calif.

Thomas a publiquement indiqué qu’elle « avait hâte » de comparaître devant le comité après avoir reçu leur demande par lettre la semaine dernière.

En plus d’envoyer un e-mail aux responsables de l’Arizona, Thomas, qui a assisté à un rassemblement organisé par Trump juste avant l’émeute du Capitole, avait également écrit au chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, dans les semaines qui ont suivi les élections, l’encourageant à travailler pour renverser la victoire de Biden. Les e-mails récemment obtenus par le comité montrent également que Thomas avait eu des communications par e-mail avec John Eastman, l’avocat qui a joué un rôle clé au nom de Trump dans les efforts visant à faire pression sur Pence pour qu’il annule les élections.

« Je pense que le comité sera intéressé, entre autres, à savoir si cela a été discuté avec le juge Thomas, étant donné qu’il se prononçait sur des affaires ayant une incidence sur l’obtention de certaines de ces informations », a déclaré Schiff.

En janvier dernier, Thomas était le seul membre du tribunal à avoir soutenu une offre de Trump de retenir des documents du comité du 6 janvier.

Lofgren a déclaré que le comité publierait des preuves supplémentaires qu’il a recueillies sur la « grosse arnaque », dans lesquelles le comité allègue que Trump a peut-être commis une fraude en collectant des fonds en faisant une fausse déclaration selon laquelle l’élection a été volée.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., A déclaré qu’à la fin, le public aura une image claire d’un « échec du serment » de Trump.

« Je pense que ce que nous présentons devant le peuple américain s’élèverait certainement à un niveau d’implication criminelle d’un président », a-t-il déclaré.

Kinzinger a également déclaré que lui et sa famille avaient reçu des menaces en raison de son rôle au sein du comité. Il a parlé de son inquiétude qu’ « il y ait de la violence dans le futur. … Et jusqu’à ce que nous sachions dire la vérité aux gens, nous ne pouvons pas nous attendre à autre chose.

Schiff est apparu sur « State of the Union » de CNN, Lofgren était sur « Face the Nation » de CBS et Kinzinger a parlé sur « This Week » d’ABC.

