Le comité du 6 janvier s’apprête à révéler des détails “surprenants” alors que les audiences télévisées reprennent

Le comité de la Chambre du 6 janvier devrait dévoiler des détails “surprenants”, y compris des preuves des services secrets de Donald Trump, sur l’attaque de 2021 contre le Capitole américain lors de sa dernière audition publique avant les élections de mi-mandat de novembre.

Le comité prévoit de montrer de nouvelles séquences vidéo qu’il a reçues des services secrets du rassemblement sur l’ellipse de la Maison Blanche. Trump y a pris la parole avant d’encourager ses partisans armés à marcher vers le Capitole et à “se battre comme un diable”.

Les services secrets ont remis plus de 1,5 million de pages de documents et de vidéos de surveillance au comité, selon le porte-parole de l’agence Anthony Guglielmi.

La représentante de Californie Zoe Lofgren, membre du comité, a déclaré qu’en apprenant les informations présentées jeudi, elle les avait trouvées “assez surprenantes”.

Zoe Lofgren, membre du comité, vue le 22 septembre, a déclaré cette semaine que des informations « surprenantes » continuent d’arriver sur les événements du 6 janvier 2021. (Drew Angerer/Getty Images)

Le comité, après avoir mené plus de 1 500 entretiens et obtenu d’innombrables documents, a depuis 2021 produit une enquête approfondie sur les activités de Trump depuis sa défaite aux élections de novembre jusqu’à l’attaque du Capitole.

“Il a utilisé ce gros mensonge pour déstabiliser notre démocratie”, a déclaré Lofgren à CNN. « Quand cette idée lui est-elle venue et que savait-il pendant qu’il faisait ça ?

Le comité commence à résumer ses conclusions : Trump, après avoir perdu l’élection présidentielle de 2020, a lancé une tentative sans précédent pour empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden. Le résultat fut le siège meurtrier de la foule du Capitole.

Stephanie Murphy, membre du comité de Floride, dans une interview accordée à MSNBC jeudi matin, n’a pas confirmé qu’il s’agirait de la dernière audience télévisée, mais a déclaré que ce serait la dernière audience publique avant les élections de mi-mandat du 8 novembre.

Principaux entretiens dans les coulisses

Depuis la dernière audience fin juillet, le comité a travaillé dans les coulisses, menant des entretiens avec l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump Robert O’Brien et Ginni Thomas, entre autres.

Thomas, l’épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, était en contact avec des responsables de la Maison Blanche au lendemain des élections et a assisté à un rassemblement “Stop the Steal”.

Alors que les travaux du comité se déroulaient hors scène, une grande partie de l’attention du public s’est tournée vers une question entièrement différente liée à Trump – la lutte prolongée du ministère de la Justice pour obtenir des documents appartenant au gouvernement depuis sa résidence personnelle, après l’échec des demandes des Archives nationales.

Une image de l’ancien président américain Donald Trump est affichée lors d’une audience du comité le 16 juin dans l’immeuble de bureaux Cannon House, à Capitol Hill, à Washington, DC (Drew Angerer/Reuters)

Le comité du 6 janvier se réunit depuis plus d’un an et devrait produire un rapport sur ses conclusions. Il a été mis en place par la Chambre après que les sénateurs républicains ont bloqué la formation d’un panel extérieur similaire au panel de la commission du 11 septembre qui a examiné les attentats terroristes de 2001.

Les républicains de la Chambre devraient abandonner l’enquête du 6 janvier s’ils prennent le contrôle de la chambre après les mi-mandat.

Les deux législateurs républicains du panel, Liz Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger de l’Illinois, ont été essentiellement évités par Trump et leur parti et ne reviendront pas au nouveau Congrès. Cheney a perdu ses élections primaires et Kinzinger a décidé de ne pas se présenter.

Les dénégations électorales au centre des courses de mi-mandat

Les sept démocrates et les deux républicains du panel ont fait valoir que leur travail n’est pas seulement un résumé du passé, mais un terrible avertissement sur les menaces qui pèsent sur le processus démocratique.

Des millions d’Américains croient toujours à tort que Trump a gagné en 2020, selon les sondages, tandis qu’une analyse du Washington Post publiée la semaine dernière a indiqué que la moitié des républicains qui participeront aux courses le mois prochain pour les principaux bureaux du Congrès américain et des États ont nié ou remis en question le résultat de 2020, y compris le poste de gouverneur. les candidats Doug Mastriano de Pennsylvanie et Kari Lake d’Arizona.

Ces croyances persistent malgré le fait que des dizaines d’affaires contestant des aspects de l’élection de 2020 ont été portées devant les tribunaux américains et rejetées. L’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures de l’administration Trump a qualifié l’élection dans une déclaration de “la plus sûre de l’histoire américaine”, et l’ancien procureur général de Trump, William Barr, a rejeté bon nombre de ses démentis électoraux comme n’étant pas fondés sur la réalité.

L’associé de Trump, Peter Navarro, devrait être jugé le mois prochain pour avoir refusé de coopérer avec une citation à comparaître du comité de la Chambre, tandis que Steve Bannon devrait être condamné la semaine prochaine après avoir été reconnu coupable d’accusations d’outrage similaires.

En dehors du travail du comité, plus de 850 personnes ont été inculpées pénalement par le ministère de la Justice dans l’attaque du Capitole, certaines ont été condamnées à de longues peines de prison pour leurs rôles. Plusieurs dirigeants et associés des extrémistes Oath Keepers et Proud Boys ont été accusés de rares accusations de sédition.

Selon plusieurs médias, le ministère de la Justice a également délivré des assignations à comparaître à plusieurs personnes qui travaillaient dans le département au lendemain des élections de 2020, ainsi qu’à des membres de la campagne électorale de Trump.

En outre, un grand jury spécial se réunit depuis des mois en Géorgie pour tenter de faire pression sur les responsables de l’État pour empêcher Joe Biden d’y remporter une victoire, ce qui comprenait un appel téléphonique tristement célèbre de Trump au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger.