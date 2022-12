Le comité du 6 janvier publie son rapport final

Le Maison du 6 janvier comité restreint a publié son très attendu rapport final Jeudi, clôturant une enquête de 18 mois sur la violation du Capitole américain en 2021 par une foule violente de partisans de l’ancien président Donald Trump.

Le rapport de 845 pages a été publié trois jours après que le comité bipartisan a voté à l’unanimité pour renvoyer Trump au ministère de la Justice pour une enquête criminelle et d’éventuelles poursuites pour ses efforts pour annuler sa défaite électorale de 2020 face au président Joe Biden.

Le premier chapitre du rapport est intitulé “The Big Lie”, une référence aux fausses affirmations répétées de Trump selon lesquelles il avait remporté les élections. Ce chapitre note que Trump a fait des efforts avant même les élections pour “délégitimer le processus électoral” en suggérant qu’il serait entaché de fraude électorale.

Le deuxième chapitre, intitulé “Je veux juste trouver 11 780 votes”, détaille la tentative de Trump de renverser le Collège électoral, l’organe qui choisit en fait le vainqueur des élections présidentielles sur la base des victoires populaires des candidats dans chaque État, et des parties de deux états.

Le titre fait référence à ce que Trump a dit au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger lors d’un appel téléphonique le 2 janvier 2021, au cours duquel Trump l’a fait pression pour qu’il prenne des mesures qui invalideraient la victoire populaire de Biden dans cet État.

Le panel a déjà commencé à partager ses preuves avec le DOJ, qui a nommé le mois dernier un avocat spécial pour enquêter sur la question de savoir si Trump ou d’autres ont illégalement interféré avec le transfert de pouvoir à Biden.

Sans les encouragements de Trump, l’émeute du 6 janvier“ne se serait jamais produit », a déclaré le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., dans une interview plus tôt jeudi avec MSNBC.« Cela aurait été le transfert de pouvoir normal que nous faisons tous les quatre ans lorsqu’il y a une élection présidentielle. “

“Parfois vous gagnez, parfois vous perdez, mais en aucun cas vous ne détruisez l’hôtel de ville ou le palais de justice, et, à Dieu ne plaise, le Capitole des États-Unis”, a déclaré Thompson. “C’était juste quelque chose que je pense que pour la plupart des Américains, c’était au-delà de l’imagination … Et il y a encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre pourquoi notre peuple ferait ça.”

Le rapport intervient des semaines après que Trump a annoncé qu’il solliciterait l’investiture républicaine à la présidence en 2024.

L’enquête du DOJ et de la Chambre se concentre, entre autres, sur les événements du 6 janvier 2021, lorsque des centaines de partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain et forcé les législateurs et le vice-président de l’époque Mike Pence à fuir les chambres du Congrès.

L’invasion a perturbé une session conjointe du Congrès qui se tenait pour confirmer la victoire de Biden au Collège électoral.

Pence, qui présidait cette session, a résisté aux pressions de Trump et d’autres pour refuser d’accepter les listes du Collège électoral de plusieurs États swing qui avaient donné à Biden sa marge de victoire.

Le comité de la Chambre a mené plus de 1 000 entretiens avec des témoins, dont des assistants et des avocats de Trump à la Maison Blanche, plusieurs de ses enfants adultes et ses proches alliés. Le panel a également compilé des centaines de milliers de documents dans le cadre de son enquête.

Trump a répandu de fausses allégations de fraude électorale avant et après les élections de 2020 et a poursuivi de nombreuses tentatives pour inverser sa défaite face à Biden dans les semaines qui ont suivi le jour du scrutin. Sa campagne publique pour le faire a culminé avec un rassemblement devant la Maison Blanche le 6 janvier 2021, où il a exhorté la foule à marcher avec lui vers le Capitole pour faire pression sur le Congrès pour annuler les résultats des élections.

Trump n’a jamais marché jusqu’au Capitole, mais a plutôt passé des heures à la Maison Blanche alors que ses partisans attaquaient des policiers à l’intérieur et à l’extérieur du Capitole et envahissaient les couloirs du Congrès. Trump n’a publiquement exhorté la foule à quitter le Capitole que tard dans l’après-midi ce jour-là, malgré les appels de hauts responsables de la Maison Blanche à ce qu’il le fasse.

“Vous êtes le commandant en chef. Vous avez un assaut en cours sur le Capitole des États-Unis d’Amérique, et il n’y a rien ?” Le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées, a témoigné devant le comité de la Chambre.

“Pas d’appel ? Rien ? Zéro ?” Milley a ajouté.

Lors de son vote lundi, le comité a renvoyé Trump au DOJ pour des poursuites potentielles pour quatre crimes, dont un complot en vue de frauder les États-Unis et d’inciter à une insurrection.

Par ailleurs, un grand jury d’État de Géorgie recueille des preuves d’une enquête criminelle sur Trump par le bureau du procureur du comté de Fulton pour sa tentative d’amener les responsables électoraux de Géorgie à annuler la victoire électorale de Biden dans cet État.

Trump fait également l’objet d’une enquête criminelle par le DOJ pour le retrait de documents gouvernementaux, dont certains hautement classifiés, de la Maison Blanche lorsqu’il a quitté ses fonctions.

C’est une nouvelle de dernière heure. Revenez pour les mises à jour.