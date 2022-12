Le comité du 6 janvier publie son rapport final sur les efforts visant à annuler les élections de 2020

Le comité a publié mercredi et jeudi plus de 40 transcriptions de témoignages de témoins, qui montraient près de deux douzaines de témoins invoquant leur droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination. D’autres, ainsi que des pièces jointes, seront publiés avant la fin de l’année.

Les sujets du chapitre du rapport incluent les mensonges de M. Trump sur l’élection, la création de fausses listes d’électeurs pro-Trump dans les États remportés par le président Biden et la campagne de pression de l’ancien président contre les responsables de l’État, le ministère de la Justice et l’ancien vice-président Mike Pence. . Le rapport du comité documente comment M. Trump a convoqué une foule de ses partisans à Washington, puis n’a rien fait pour les arrêter alors qu’ils attaquaient le Capitole pendant plus de trois heures.

Le rapport contient également les recommandations législatives du comité, qui visent à empêcher les futurs présidents de tenter un complot similaire. Le panel a déjà approuvé la refonte de la loi sur le décompte électoral, la loi que M. Trump et ses alliés ont tenté d’exploiter le 6 janvier pour tenter de s’accrocher au pouvoir. La Chambre devrait donner son approbation finale à cette refonte vendredi.

Le rapport du comité est le résultat d’une enquête de 18 mois, qui comprenait plus de 1 000 entrevues avec des témoins et un examen de plus d’un million de pages de documents, obtenus après que le comité a émis plus de 100 citations à comparaître.

Le panel de neuf membres était composé de sept démocrates et de deux républicains.

Le représentant Bennie Thompson, démocrate du Mississippi et président du comité, et la représentante Liz Cheney, républicaine du Wyoming et vice-présidente du comité, ont écrit avant le rapport.