Le comité du 6 janvier prévoit de voter pour assigner à comparaître Trump lors de l’audience, rapporte NBC

Le sergent de police du Capitole américain Aquilino Gonell et l’officier du département de la police métropolitaine Daniel Hodges, qui ont tous deux été blessés en défendant le Capitole et les membres du Congrès le 6 janvier 2021, regardent le comité spécial de la Chambre des États-Unis chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain jouer un vidéo de l’ancien président Donald Trump déclarant avoir remporté l’élection présidentielle le soir des élections de 2020 lors de leur audition publique sur Capitol Hill à Washington, le 13 octobre 2022.

Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier prévoit de voter pour assigner à comparaître l’ancien président Donald Trump lors de l’audience publique de jeudi, a rapporté NBC News.

La décision d’assigner Trump à comparaître est à l’étude depuis un certain temps, ont déclaré à NBC des sources proches des plans du comité.

Le représentant du président Bennie Thompson, D-Miss., A précisé dans sa déclaration liminaire que la présentation de jeudi n’est techniquement pas une audience, mais une “réunion d’affaires formelle du comité” afin que les membres puissent potentiellement tenir un vote sur d’autres mesures d’enquête.

Un porte-parole du comité restreint n’a pas immédiatement confirmé le projet annoncé de voter pour assigner à comparaître l’ancien président. Une porte-parole de Trump n’a pas immédiatement commenté les reportages de NBC.

La neuvième audience publique du comité, qui s’est déroulée jeudi en début d’après-midi, a examiné les conclusions de leur enquête sur l’émeute du Capitole, entrecoupées de nouveaux clips et informations.

Le panel bipartite de neuf membres a braqué les projecteurs sur Trump en diffusant des clips de ses anciens membres du personnel, qui ont témoigné qu’ils savaient au moment de l’élection que Trump avait perdu les élections de 2020 au profit du président Joe Biden.

Le comité est chargé d’enquêter sur les faits et les causes de l’émeute du 6 janvier 2021, lorsqu’une foule violente de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole et a forcé les législateurs à fuir leurs chambres pour des raisons de sécurité.

