Le comité du 6 janvier peut assigner à comparaître Virginia Thomas, épouse d’un juge de la Cour suprême

WASHINGTON, DC – 21 OCTOBRE: (LR) le juge associé de la Cour suprême Clarence Thomas est assis avec sa femme et l’activiste conservatrice Virginia Thomas en attendant de parler à la Heritage Foundation le 21 octobre 2021 à Washington, DC.

Virginia “Ginni” Thomas, l’épouse du juge conservateur de la Cour suprême Clarence Thomas, pourrait être forcée de témoigner sur son rôle dans l’insurrection le 6 janvier, selon la représentante Liz Cheney, qui est vice-présidente du comité d’enquête sur les événements entourant l’attaque du Capitole des États-Unis.

Dans une interview avec “State of the Union” de CNN dimanche, le républicain du Wyoming a déclaré que le comité parlait aux avocats de Ginni Thomas et l’exhortait à coopérer.

“Nous espérons certainement qu’elle acceptera de venir volontairement, mais le comité est tout à fait prêt à envisager une citation à comparaître si elle ne le fait pas”, a déclaré Cheney. “J’espère que ça n’en arrivera pas là. J’espère qu’elle viendra volontairement.”

“Il est très important pour nous de lui parler”, a déclaré Cheney.

Thomas est l’une des nombreuses personnes à qui le comité du Congrès a demandé des informations alors qu’il enquêtait sur les événements du 6 janvier 2021. Plus tôt cette année, NBC News et d’autres médias ont obtenu une série de SMS que Thomas aurait envoyés à l’ancien président Donald Trump. le chef de cabinet Mark Meadows soutenant la fausse affirmation selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 a été volée.

Thomas aurait encouragé Meadows à annuler la victoire électorale du président Joe Biden.

Lorsque les organes de presse ont projeté Biden comme vainqueur des élections du 10 novembre, Thomas aurait écrit à Meadows : “Aidez ce grand président à rester ferme, Mark !!!… Vous êtes le leader, avec lui, qui représente l’Amérique gouvernance constitutionnelle au bord du précipice. La majorité sait que Biden et la gauche tentent le plus grand braquage de notre histoire.

Cheney et le reste du comité du 6 janvier ont également tenté d’obliger d’autres personnes proches de Trump ou ayant accès à la Maison Blanche à se manifester et à témoigner sur les événements de ce jour-là – dans certains cas, sans succès.

L’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, a été reconnu coupable vendredi de deux chefs d’outrage au Congrès après un procès fédéral à Washington, DC, après avoir refusé de coopérer avec l’assignation du comité du 6 janvier.