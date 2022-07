Le comité du 6 janvier examine la réunion totalement « détraquée » de Trump dans l’aile ouest

À la veille du tristement célèbre tweet de l’ancien président Donald Trump appelant ses partisans à se présenter à Washington le 6 janvier, l’aile ouest était « déséquilibrée ».

Comme l’a montré le comité restreint enquêtant sur l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole, le tweet du 19 décembre faisait suite à une réunion du bureau ovale où des insultes, des attaques personnelles et même des défis aux combats au poing ont été échangés entre les participants, en tant que groupe de conseillers extérieurs. à Trump a tenté de le persuader d’émettre un décret exécutif pour saisir les machines à voter et nommer l’avocat Sidney Powell comme conseiller spécial pour enquêter sur la fraude lors des élections.

Dans un message texte fourni au comité, l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson, qui se trouvait également dans l’aile ouest à l’époque, a décrit la réunion à une autre assistante de la Maison Blanche. “L’aile ouest est UNHINGED”, a-t-elle écrit.

Même cela ne décrit pas la nature ardente de la confrontation entre les avocats du bureau des avocats de la Maison Blanche et les avocats de Trump Rudy Giuliani et Sidney Powell, l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et l’ancien PDG d’Overstock, Patrick Byrne. Giuliani a témoigné qu’il avait qualifié les avocats de Trump de la Maison Blanche de “bande de chattes” pour ne pas avoir soutenu avec zèle les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020.

Le 18 décembre 2020, Sidney Powell, le lieutenant-général Flynn et d’autres sont entrés à la Maison Blanche pour une réunion. La réunion a duré plusieurs heures et comprenait deux groupes de conseillers de Trump échangeant des insultes, des accusations de déloyauté envers le président et même des défis pour se battre physiquement. pic.twitter.com/azqHAENbmB — Comité du 6 janvier (@January6thCmte) 12 juillet 2022

Pendant la déposition enregistrée de Powell, entre des gorgées de Diet Dr. Pepper et des coups sur ce qu’elle considérait comme l’échec des avocats de la Maison Blanche à suivre les théories du complot, elle a décrit avoir rencontré Trump pendant environ 10 à 15 minutes avant que les avocats de la Maison Blanche ne se rendent compte qu’elle et les autres partisans de ses allégations de fraude se trouvaient dans le bureau ovale. Trump, a-t-elle dit, était très intéressé par certaines parties de leur présentation. Le ton a changé lorsque les avocats de la Maison Blanche sont arrivés pour tenter de dissuader Trump et les choses se sont envenimées.

«Parfois, il y avait des gens qui se criaient dessus, se lançaient des insultes. Il n’y avait pas que des gens assis sur un canapé qui bavardaient », a déclaré l’ancien secrétaire du personnel de la Maison Blanche, Derek Lyons, dans sa déposition enregistrée.

Dans des clips diffusés par le comité de la déposition à huis clos de l’ancien avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone, l’avocat conservateur pouvait à peine cacher son mépris pour les propositions présentées par Powell et Flynn à Trump. Il a témoigné qu’ils « avaient un mépris général pour étayer ce que vous dites réellement par des faits », et a déclaré à propos de leur proposition de saisir les machines à voter : « C’est une idée terrible pour le pays. Ce n’est pas comme ça qu’on fait les choses aux États-Unis.

Le refoulement a rendu furieux les étrangers, selon les témoins, et Trump a considéré que le bureau de la Maison Blanche ne lui offrait pas de «solutions». Les combats entre eux se sont poursuivis après minuit.

«Je pense que c’est arrivé au point où les cris étaient complètement, complètement là-bas. Les gens qui entrent tard dans la nuit, ils ont eu une longue journée, et ce qu’ils proposaient, je pensais que c’était fou », a déclaré l’avocat de la Maison Blanche, Eric Herschmann. dans sa déposition enregistrée. “Flynn m’a crié que j’étais un lâcheur, a continué à se lever et à me crier dessus. À un certain moment, je l’ai eu avec lui, alors j’ai crié: “Soit tu viens, soit tu te rasseyes.”

Même si Trump a peut-être nommé verbalement Powell comme avocat spécial lors de la réunion, il n’a jamais suivi les documents nécessaires par la suite. Comme le rappelait Cipollone, « je pense [Powell] était peut-être d’avis qu’elle avait été nommée. Au lieu de cela, Trump a changé de tactique et a décidé d’appeler à une “grande manifestation” le 6 janvier via Twitter, ce qu’il a promis “serait sauvage”.