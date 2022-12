Le comité du 6 janvier effectue 4 renvois criminels contre Trump – Hollywood Life

Voir la galerie





Le House Select Committee enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole a conseillé à l’unanimité quatre renvois criminels envers l’ancien président Donald Trump lors de la réunion, qui s’est tenue le lundi 19 décembre. Le Comité l’a renvoyé pour obstruction, influence ou entrave toute procédure officielle du gouvernement, tentative de fraude aux États-Unis, fausses déclarations sur le gouvernement américain et insurrection.

La réunion a eu lieu près de deux mois après la dernière audience, où le comité a voté pour assigner Trump à témoigner. Près d’un mois après le vote, la commission tweeté que Trump “a refusé de se conformer” à l’assignation à comparaître. Depuis le vote, Trump a également annoncé qu’il se présenterait à nouveau à la présidence en 2024. Avant l’audience, il a été rapporté par Politique que le comité recommandait trois accusations contre Trump pour insurrection, obstruction à une procédure officielle et complot en vue de frauder le gouvernement des États-Unis.

Le comité a présenté des preuves sur un large éventail de sujets liés à Trump et aux élections de 2020. Ils ont montré des extraits d’interviews avec des membres du personnel qui ont déclaré qu’en privé, Trump avait reconnu qu’il avait perdu les élections. Ils ont également montré que les membres du personnel étaient bien conscients que le rassemblement du 6 janvier pourrait devenir violent, avant l’événement.

Avant l’audience, Rep. Bennie Thompson (D-MS), qui est le président du comité, avait promis que de nouvelles “informations importantes” seraient révélées, mais il n’y aurait probablement pas de témoins en direct. “Nous n’envisageons pas vraiment de faire comparaître des témoins devant le comité lors de la prochaine audience”, a-t-il déclaré, par CNN.

Au cours de la dernière audience de l’été, des extraits du discours de Trump le lendemain de l’attaque du 6 janvier ont été diffusés, y compris des vidéos de lui refusant de dire: «L’élection est terminée», même après que ses partisans aient pris d’assaut le Capitole pour tenter de renverser les résultats de l’élection.

Il y a eu de nombreuses révélations sur Trump et ses messages à ses partisans depuis l’attaque du 6 janvier. Stéphane Ayres, l’un des émeutiers qui a été arrêté, a révélé qu’il avait l’impression de suivre les instructions de Trump. Après que le président de l’époque ait publié sa vidéo disant à ses partisans de rentrer chez eux au milieu de l’attaque, Ayres avait déclaré que lui et d’autres émeutiers s’étaient retournés pour rentrer chez eux. “Lorsque le président Trump a publié son tweet, nous sommes littéralement partis juste après sa sortie”, a-t-il expliqué. “Pour moi, s’il l’aurait fait plus tôt dans la journée [at] 1h30. Nous ne serions pas là-dedans. Peut-être que nous n’aurions pas été dans une aussi mauvaise situation.

En plus de couvrir la façon dont Trump a refusé d’accepter les résultats véritables et équitables des élections de 2020, les audiences précédentes ont également partagé des conclusions sur des émeutiers tentant d’attaquer l’ancien vice-président. Mike Pence pendant l’insurrection. Un membre du personnel du Conseil de sécurité nationale a révélé que les membres du service de sécurité de Pence avaient appelé les membres de leur famille pour leur dire au revoir alors que l’attaque se dégradait. « Il y avait beaucoup de cris. Beaucoup d’appels très personnels à la radio donc c’était dérangeant. Ils ont été appelés pour dire au revoir aux membres de leur famille, etc. », a déclaré le personnel anonyme. Parallèlement aux révélations choquantes et tristes sur les appels passés à la famille, le représentant démocrate Pete Aguilar a également révélé que lors de l’attaque, les émeutiers avaient réussi à s’approcher à moins de 40 pieds du vice-président de l’époque lors d’une audience précédente.

Depuis la dernière audience, des agents du FBI ont également fait une descente dans la résidence de Trump à Mar-a-Lago, après qu’une enquête du ministère de la Justice a révélé qu’il avait apporté des documents classifiés de la Maison Blanche en Floride. Trump a attaqué le ministère de la Justice et le FBI pour avoir saisi les documents.

