Le comité du 6 janvier donne à Trump plus de temps pour se conformer à l’assignation à comparaître

WASHINGTON – Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole a déclaré vendredi qu’il était en discussion avec l’ancien président Donald J. Trump et ses avocats au sujet de son respect de l’assignation à comparaître du panel, lui donnant plus de temps pour répondre.

M. Trump avait un délai vendredi matin pour se conformer à la demande d’assignation à comparaître concernant les documents et les enregistrements de communication, mais le comité n’a pas indiqué qu’il en avait fourni. L’interview du comité de l’ancien président est prévue pour le 14 novembre.

“Nous avons reçu une correspondance de l’ancien président et de son avocat concernant l’assignation à comparaître du comité restreint”, ont déclaré le représentant Bennie Thompson, démocrate du Mississippi, et la représentante Liz Cheney, républicaine du Wyoming, dans un communiqué conjoint. “Nous avons informé l’avocat de l’ancien président qu’il doit commencer à produire des dossiers au plus tard la semaine prochaine, et il reste sous le coup d’une citation à comparaître pour un témoignage de déposition.”

Le comité a émis une assignation à comparaître à M. Trump le mois dernier, l’une des mesures les plus agressives qu’il ait prises dans ce qui était déjà l’une des enquêtes du Congrès les plus importantes depuis des décennies. L’assignation ordonne à M. Trump de produire une longue liste d’enregistrements – y compris des appels téléphoniques, des SMS, des messages cryptés et des e-mails – liés à presque tous les aspects de ses efforts pour invalider les élections de 2020 entre les dates du 3 novembre 2020 et janvier 6. 2021.