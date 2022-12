Le comité du 6 janvier devrait voter sur le renvoi criminel de Trump lors de la dernière audience publique

Le comité de la Chambre des États-Unis chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole fera sa dernière présentation publique lundi sur l’effort sans précédent de Donald Trump pour annuler les résultats de l’élection présidentielle qu’il a perdue en 2020. Le comité l’a qualifié de “tentative de coup d’État” qui justifie des poursuites pénales de la part de Donald Trump. le ministère de la Justice.

Cela devrait être l’argument de clôture du comité alors qu’il conclut une enquête d’un an et demi et se prépare à publier un rapport final plus tard cette semaine détaillant ses conclusions sur l’insurrection dans la capitale nationale le 6 janvier 2021. , alors que le Congrès certifiait la victoire présidentielle de Joe Biden. Le comité de sept démocrates et de deux républicains devrait se dissoudre à la fin de l’année, les républicains prenant le contrôle de la Chambre début janvier.

La réunion de lundi sera la 11e session publique du comité depuis sa création en juillet 2021. Après avoir mené des milliers d’entretiens – allant des secrétaires du cabinet Trump aux membres de sa propre famille – et obtenu des dizaines de milliers de documents, les enquêteurs du Congrès affirment avoir créé le plus complet regardez la pire attaque contre le Capitole en deux siècles.

Le rapport devrait refléter à peu près la série d’audiences publiques qui ont détaillé le rôle des groupes extrémistes dans la violence du 6 janvier, la tentative de Trump d’enrôler le ministère de la Justice dans ses stratagèmes et la coordination de Trump avec les législateurs républicains pour annuler l’élection. résultats.

Renvois criminels non juridiquement contraignants

Le comité devrait engager des poursuites pénales et civiles contre l’ancien président et ses alliés, qui, selon les législateurs, ont enfreint la loi ou commis des violations éthiques.

Le président du comité, le démocrate Bennie Thompson du Mississippi, a déclaré que les renvois pourraient inclure des infractions pénales, des violations de l’éthique, des fautes juridiques et des violations du financement de la campagne. Les législateurs ont suggéré en particulier que leurs accusations recommandées contre Trump pourraient inclure un complot en vue de frauder les États-Unis, une obstruction à une procédure officielle du Congrès et une insurrection.

Adam Schiff, membre de la Maison démocrate, prend la parole alors que le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain tient une audience à Capitol Hill à Washington le 13 octobre. (J. Scott Applewhite/La Presse Canadienne)

Le démocrate Adam Schiff de Californie a déclaré dimanche qu’il pensait que Trump avait commis plusieurs crimes.

“C’est quelqu’un qui a essayé de plusieurs manières de faire pression sur les responsables de l’État pour trouver des votes qui n’existaient pas, c’est quelqu’un qui a essayé d’interférer avec une session conjointe, incitant même une foule à attaquer le Capitole”, a déclaré Schiff à CNN. État de l’Union. “Si ce n’est pas criminel, alors je ne sais pas ce que c’est.”

Les renvois du comité n’ont aucune valeur juridique. Le ministère de la Justice, après avoir nommé l’avocat spécial Jack Smith, mène une enquête sur le 6 janvier et les actions de Trump.

Mais l’enquête de 16 mois fournit une sorte de feuille de route pour les enquêtes criminelles, influençant les enquêtes de Trump et du 6 janvier qui progressent aux niveaux local, étatique et fédéral.

Législation pour éviter une répétition

Alors que le comité se réunit une dernière fois, une réponse législative majeure à l’insurrection pourrait être en passe d’être adoptée.

Les législateurs devraient réviser la loi électorale obscure que Trump a tenté de renverser après sa défaite électorale de 2020 en incluant des modifications législatives dans un projet de loi de dépenses de fin d’année.

REGARDER l De nouvelles images de législateurs alors que les émeutes grossissaient publiées par le comité:

Nouvelles images de dirigeants du Congrès appelant à l’aide pendant le siège du Capitole

La refonte proposée de la loi sur le décompte électoral est l’un des nombreux sous-produits de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Un groupe de législateurs bipartites travaille sur la législation depuis l’insurrection. Trump et ses alliés ont tenté de trouver des failles dans cette loi avant la certification par le Congrès du vote de 2020 alors que l’ancien président s’efforçait d’annuler sa défaite face à Biden et a fait pression en vain sur Pence pour qu’il accepte.

Le projet de loi, s’il est adopté, modifierait la loi du XIXe siècle qui, avec la Constitution, régit la manière dont les États et le Congrès certifient les électeurs et déclarent les vainqueurs des élections présidentielles, garantissant que le vote populaire de chaque État est protégé contre la manipulation et que le Congrès ne décide pas arbitrairement. élections présidentielles.

Le comité devrait également publier ses propres propositions législatives dans son rapport final en huit chapitres, avec des idées sur la manière de renforcer et d’étendre les garde-corps qui protégeaient la certification du collège électoral en 2021.

Le comité de lundi pourrait également faire des renvois en matière d’éthique impliquant d’autres législateurs.

Les législateurs qui n’ont pas respecté les assignations à comparaître du comité du 6 janvier comprenaient le chef républicain de la Chambre Kevin McCarthy de Californie, ainsi que ses collègues républicains Jim Jordan de l’Ohio, Scott Perry de Pennsylvanie, Andy Biggs de l’Arizona et Mo Brooks de l’Alabama.

“Nous examinerons également quel est le recours approprié pour les membres du Congrès qui ignorent une assignation à comparaître du Congrès, ainsi que les preuves qui étaient si pertinentes pour notre enquête et pourquoi nous voulions les faire venir”, a déclaré Schiff.

Il a déclaré que le comité avait examiné les renvois à la censure et à l’éthique et divulguerait sa décision lundi.