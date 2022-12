Le comité du 6 janvier détaille le renvoi criminel de Trump pour l’émeute du Capitole

Le bureau du représentant Bennie Thompson, démocrate du Mississippi et président du House Select Committee chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, avant une audience à Washington, DC, États-Unis, le lundi 19 décembre 2022.

Le comité restreint de la Chambre du 6 janvier a renvoyé lundi l’ancien président Donald Trump au ministère de la Justice pour une enquête criminelle et des poursuites potentielles pour ses efforts visant à annuler sa défaite aux élections de 2020.

La saisine historique du comité indique qu’il existe suffisamment de preuves pour renvoyer Trump pour quatre crimes: obstruction à une procédure officielle, complot en vue de frauder le gouvernement, faire sciemment et volontairement de fausses déclarations au gouvernement fédéral et incitation ou aide à une insurrection.

Bien que le ministère de la Justice prenne au sérieux les références pénales, il n’est pas obligé d’accuser quiconque d’un crime. Trump n’a été accusé d’aucun crime lié à l’attaque du Capitole américain et a nié tout acte répréhensible.

Si Trump devait être inculpé et reconnu coupable d’insurrection, il pourrait théoriquement se voir interdire d’exercer à nouveau des fonctions fédérales en vertu du 14e amendement de la Constitution américaine. Trump a annoncé le mois dernier qu’il solliciterait l’investiture républicaine à la présidence en 2024.

Cependant, cela souligne à quel point le comité considère sérieusement les actions de Trump après les élections, dans les semaines qui ont précédé l’invasion du 6 janvier 2021 dans les couloirs du Congrès par une foule de ses partisans.

La saisine du comité intervient après près de 18 mois d’enquête, qui comprenait plus de 1 000 auditions de témoins, des citations à comparaître pour des documents et des communications électroniques et des audiences publiques.