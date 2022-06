Le comité du 6 janvier détaille la tentative de coup d’État de Trump au DOJ

Donald Trump a passé les dernières semaines avant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole à osciller imprudemment entre les théories du complot et à repousser quiconque tentait d’intervenir.

Lors de l’audience de jeudi du comité restreint du 6 janvier, le président Bennie Thompson (D-MS) a décrit les activités de Trump comme « essentiellement un coup d’État politique ». Et c’était presque le cas, mais l’effort déployé par le comité semblait tiré d’une étrange comédie noire, chaque détail étant plus farfelu que le précédent.

La salle d’audience a parfois éclaté de rire devant les tentatives inefficaces de Jeffrey Clark, un fonctionnaire du ministère de la Justice, de prendre le contrôle du ministère et d’annuler l’élection.

Clark s’est associé à Trump, passant par des alliés de Trump et autour de ses propres patrons, et est devenu partie intégrante de leur complot visant à annuler l’élection en nommant de faux électeurs d’États swing pour remplacer les électeurs légitimes qui devaient être comptés le 6 janvier. Clark était prêt pour exécuter un plan que personne en ligne pour être procureur général ne toucherait, et cela le mettait en position de monter à un travail qui était autrement hors de portée. Ce complot était au centre de l’audience de jeudi.

Les participants ont ricané lorsque le procureur général par intérim Jeffrey Rosen a décrit sa réaction lorsque son subordonné Clark lui a demandé de rester en tant que le sien subalterne une fois que Clark l’a usurpé. « Je n’ai pas accepté cette offre », a déclaré Rosen.

« M. Clark vous a-t-il demandé de continuer à rester » au DoJ ? Rosen : « Quand il m’a dit qu’il me remplacerait… m’a au moins proposé que je puisse rester son adjoint. J’ai pensé que c’était absurde. C’était absurde. Aucun univers où j’allais faire ça. n’accepte pas cette offre. » pic.twitter.com/JRDgbXgwVK – Howard Mortman (@HowardMortman) 23 juin 2022

Cela ressemblait parfois plus à un rôti du Friars Club qu’à une audience du Congrès, car les meilleurs avocats républicains ont décrit à plusieurs reprises les efforts de Clark moqués lors de la réunion du bureau ovale que Rosen a exigée une fois qu’il a eu vent des plans de Trump et Clark.

Le comité a montré des images de l’ancien avocat de la Maison Blanche Eric Herschmann s’insurgeant contre Clark, qualifiant sa proposition d’« idiote » et racontant comment il a dit à propos de l’avocat de l’environnement : « Le mieux que je puisse dire, c’est que la seule chose que vous savez sur les défis environnementaux et électoraux est ils commencent tous les deux par E. Et d’après vos réponses ce soir, je ne suis même pas certain que vous le sachiez. Ancien sous-procureur général par intérim Richard Donoghue, qui témoignait en personne, a décrit le dénigrement de l’expérience juridique de Clark directement à Trump. Lorsque Clark a essayé de répondre, Donoghue a ricané : « Vous êtes un avocat spécialiste de l’environnement. Que diriez-vous de retourner à votre bureau, et nous vous appellerons quand il y aura une marée noire ? »

Mais avant cette rencontre, Clark était sur le point de réussir. La Maison Blanche semble avoir considéré que l’accord était conclu : elle a inscrit Clark sur son journal d’appels en tant que procureur général par intérim avant la réunion. Trump n’a reculé qu’une fois que les autres responsables de la Justice et de la Maison Blanche lui ont clairement fait comprendre que la nomination de Clark transformerait le ministère de la Justice en « un cimetière », avec des démissions massives.

Steven Engel, le chef du Bureau du conseiller juridique, a souligné que ce serait un désastre de relations publiques de Trump en plus de toutes les autres conséquences négatives d’essayer d’annuler l’élection. « Tout le monde va penser que vous êtes passé par deux procureurs généraux en deux semaines, jusqu’à ce que vous trouviez le gars de l’environnement pour signer cette chose », a-t-il déclaré à propos de la lettre que Clark voulait envoyer aux États swing.

En fournissant un compte rendu complet des efforts infructueux de Trump, le comité a montré un homme de plus en plus désespéré poursuivant des justifications de plus en plus bizarres pour annuler l’élection. Ils ont révélé que le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, avait personnellement enquêté sur une théorie du complot selon laquelle les satellites italiens exploités depuis l’ambassade des États-Unis à Rome auraient transféré les votes de Trump à Biden avec l’aide du MI6 et de la CIA. « Pure folie », a déclaré Donoghue à propos de la vidéo qui lui a été envoyée sur la théorie. Trump a également demandé au DOJ et au département de la sécurité intérieure de saisir les machines à voter sur la base d’une autre théorie du complot.

Quelques heures seulement après la réunion décisive du bureau ovale où Trump a été dissuadé de nommer Clark à la tête du ministère de la Justice, déjouant une tentative de coup d’État, Trump a de nouveau appelé Donoghue. Cet appel concernait une nouvelle allégation selon laquelle un agent de l’immigration et des douanes avait trouvé un camion rempli de bulletins de vote déchiquetés en provenance de Géorgie.

L’ancien procureur général Bill Barr avait, dans des images de déposition précédemment publiées, a comparé la persistance de Trump à rechercher de nouvelles allégations de fraude électorale à un jeu de « whack-a-mole ». Nous avons vu jeudi à quel point cela sous-estimait le dévouement de Trump à trouver une excuse pour s’accrocher au pouvoir.

Mais si Trump se comportait de manière imprudente, sans aucun égard à la loi ou au précédent historique, nous avons appris que certains des alliés impliqués dans le soutien de son complot voyaient une raison d’avoir peur des conséquences. Le comité a également partagé des images de responsables de la Maison Blanche témoignant qu’un certain nombre de membres du Congrès ont demandé la grâce de Trump après le 6 janvier, notamment les représentants Andy Biggs (R-AZ), Mo Brooks (R-AL), Matt Gaetz (R- FL), Louie Gohmert (R-TX), Marjorie Taylor Greene (R-GA) et Scott Perry (R-PA). Tous avaient assisté à une réunion de la Maison Blanche fin décembre pour planifier l’insurrection du 6 janvier.

Des témoins ont déclaré au comité restreint que Trump envisageait d’offrir des pardons à un large éventail de personnes liées au président. pic.twitter.com/LRJat3Algf — Comité du 6 janvier (@January6thCmte) 23 juin 2022

Aucun de ces membres ne dit maintenant qu’il était vraiment inquiet de ce qu’il avait fait. Gaëtz pointé vers un tweet décrivant le comité comme « un spectacle politique parallèle inconstitutionnel », un porte-parole de Greene partagé un tweet qui a caractérisé le comité comme se livrant à des « commérages et mensonges » tandis qu’un porte-parole de Brooks a déclaré dans un communiqué: « Il y avait une crainte que les démocrates abusent du système judiciaire en poursuivant et en emprisonnant les républicains qui agissaient conformément à leurs devoirs constitutionnels ou statutaires. » Dans une déclaration, Perry a déclaré: « Je maintiens ma déclaration selon laquelle je n’ai jamais demandé de grâce présidentielle pour moi-même ou d’autres membres du Congrès. » Gohmert a déclaré dans un communiqué: « Je n’avais et n’ai rien pour lequel demander un pardon et mes demandes étaient destinées à d’autres personnes non associées au gouvernement à Washington, DC. » Biggs refusé il a également demandé pardon.

Au cours de ses derniers jours au pouvoir, Trump accordait des pardons «comme des cadeaux de Noël», comme Axios l’avait rapporté à l’époque, et a même suggéré qu’il pourrait pardonner «toute personne qui m’a jamais parlé». Il a gracié des alliés, dont l’ancien directeur de campagne Paul Manafort, l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, l’ancien haut responsable de la Maison Blanche Steve Bannon et sept anciens membres du Congrès républicain pour diverses infractions antérieures. Mais il n’a pardonné à personne lié aux efforts visant à inverser les élections de 2020.

Lors de l’audience, le représentant Adam Kinzinger (R-IL) a décrit la demande de grâce comme un aveu tacite de culpabilité. « La seule raison, je le sais, pour demander un pardon, c’est parce que vous pensez avoir commis un crime », a-t-il dit.

L’audience de jeudi, malgré toute sa comédie involontaire, a fait plus que n’importe laquelle des précédentes pour montrer à quel point les efforts de Trump pour annuler les élections étaient mortellement sérieux – et pour montrer à quel point peu de choses l’ont séparé d’y parvenir. Les responsables fidèles de la propre administration de Trump ont rejeté un plan visant à annuler les élections du 3 janvier. Bien sûr, il y avait un plan de sauvegarde plus violent en perspective.

Mais le complot du DOJ a illustré, comme l’a dit Kinzinger au début de l’audience de jeudi, « à quel point nous étions sur le point de tout perdre ».