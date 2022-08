Le comité du 6 janvier de la Chambre des États-Unis demande les textes d’Alex Jones à l’avocat de Sandy Hook

Un avocat représentant deux parents qui ont poursuivi le théoricien du complot Alex Jones pour ses fausses déclarations sur le massacre de Sandy Hook a déclaré jeudi que le comité de la Chambre des États-Unis du 6 janvier avait demandé deux ans de dossiers sur le téléphone de Jones.

L’avocat Mark Bankston a déclaré dans une salle d’audience du Texas que le comité chargé d’enquêter sur l’attaque contre le Capitole américain avait demandé les enregistrements numériques.

Le comité de la Chambre n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Un jour plus tôt, Bankston avait révélé au tribunal que l’avocat de Jones lui avait envoyé par erreur les SMS des deux dernières années depuis le téléphone portable de Jones.

L’avocat de Jones, Andino Reynal, a demandé l’annulation du procès pour transfert erroné de dossiers et a déclaré qu’ils auraient dû être rendus et que toutes les copies auraient dû être détruites. Il a déclaré que le matériel comprenait une copie de révision des messages texte sur six mois, de la fin de 2019 au premier trimestre de 2020.

Mark Bankston, l’avocat représentant les deux parents d’une victime de Sandy Hook, à gauche, et Andino Reynal, avocat du théoricien du complot Alex Jones, sont vus au palais de justice du comté de Travis lors du procès en diffamation de Jones. (Briana Sanchez/Homme d’État américain d’Austin/AP)

Les avocats des parents de Sandy Hook ont ​​déclaré avoir suivi les règles civiles de preuve du Texas et que les avocats de Jones avaient raté leur chance de demander correctement le retour des dossiers.

“Monsieur Reynal utilise une feuille de vigne [to cover] pour sa propre faute professionnelle », a déclaré Bankston.

Pierre roulantecitant des sources anonymes, a rapporté mercredi soir que le comité du 6 janvier se préparait à demander les données aux avocats des parents pour aider à l’enquête sur l’émeute à Washington, DC

Scarlett Lewis, à gauche, et Neil Heslin, parents d’une victime de Sandy Hook âgée de six ans, témoignent contre Jones au palais de justice du comté de Travis à Austin mardi. (Briana Sanchez/Homme d’État américain d’Austin/Associated Press)

Un jury à Austin, au Texas, décide du montant que Jones devrait payer aux parents d’un enfant tué lors du massacre de l’école de 2012 en raison des fausses déclarations répétées d’Infowars selon lesquelles la fusillade était un canular.

Le mois dernier, le comité du 6 janvier de la Chambre a montré des messages textuels graphiques et violents et a diffusé des vidéos de personnalités de droite, dont Jones et d’autres, jurant que le 6 janvier serait le jour où ils se battraient pour l’ancien président Donald Trump.