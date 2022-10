Le comité du 6 janvier assigne Trump à comparaître

Le comité du 6 janvier a conclu ce qui pourrait être sa dernière audience publique par un vote pour assigner Donald Trump lui-même à témoigner jeudi.

Mais plus important pour l’avenir était le thème plus large de l’audience. L’objectif, a déclaré la vice-présidente Liz Cheney (R-WY), était «l’état d’esprit du président Trump. Son intention, ses motivations et la façon dont il a incité les autres à faire ce qu’il voulait.

C’est un sujet assez important, car l’établissement de l’intention de Trump serait au cœur de toute éventuelle poursuite pénale contre lui sur ce sujet. Et bien que le comité ait fait de réels progrès sur ce front, on ne sait pas encore ce que les enquêteurs du ministère de la Justice feront de leurs conclusions.

L’assignation à Trump, quant à elle, ne devrait pas aboutir à grand-chose à cette date tardive. Trump le contestera sûrement devant les tribunaux, ce qui prendrait un certain temps à résoudre. Si le GOP prend la Chambre à mi-mandat, ils pourraient étouffer l’assignation avec le reste des travaux en cours du comité l’année prochaine.

Et même si Trump témoigne, il se contentera probablement de “prendre le cinquième” – invoquant les protections du cinquième amendement contre l’auto-incrimination pour éviter de répondre aux questions – comme il l’a récemment fait dans l’enquête de l’État de New York sur ses pratiques commerciales. (Il n’annulera probablement pas entièrement l’assignation à comparaître, car il sait que Steve Bannon a été inculpé et condamné pour avoir fait exactement cela.)

Le comité poursuit toujours certaines questions d’enquête, mais il se concentrera bientôt sur la rédaction d’un rapport final. Et il n’est pas clair combien de nouvelles informations ce rapport contiendra après tant de choses qui ont été révélées lors de ces audiences. La session de jeudi contenait de nouvelles informations factuelles (y compris des images de Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Mitch McConnell et d’autres dirigeants du Congrès travaillant au téléphone pour tenter d’obtenir de l’aide alors que les émeutiers prenaient d’assaut le Capitole). Mais dans l’ensemble, il s’agissait plutôt d’un large résumé de l’affaire contre Trump jusqu’à présent, en se concentrant sur ses intentions exactes.

L’intention de Trump : Savait-il qu’il avait perdu ?

Une question qui plane depuis longtemps sur cela est de savoir si Trump “savait” qu’il avait perdu, ou s’il croyait réellement à ses propres théories du complot sur le fait que les démocrates lui volaient l’élection. Les membres du comité ont fait valoir jeudi qu’il savait, citant, par exemple, des ordres soudains qu’il avait donnés pour retirer rapidement les troupes d’Afghanistan, de Syrie et d’ailleurs quelques jours après les élections, pour affirmer qu’il savait qu’il ne resterait pas en fonction beaucoup plus longtemps.

Mais il y a des problèmes à essayer de prouver que Trump “savait” qu’il avait perdu. D’une part, il a insisté à plusieurs reprises, en privé comme en public, sur le fait qu’il n’avait pas perdu. S’il a agi autrement à un moment donné, il peut simplement prétendre qu’il a changé d’avis plus tard. Ses instructions de retrait des troupes auraient pu être émises simplement parce qu’il n’était pas sûr de la manière dont le défi électoral serait résolu.

De plus, Trump n’est pas vraiment le genre de personne qui se lance dans une enquête factuelle impartiale sur ce qui est vrai ou faux et agit conformément aux résultats de cette enquête. Son MO est plus dans le domaine de “que puis-je utiliser?” ou “qu’est-ce que je peux faire ?” plutôt que « quels sont les faits ? »

Ce que les témoignages du comité montrent clairement, c’est qu’avant et après les élections, Trump voulait vraiment rester au pouvoir et s’est donné beaucoup de mal pour essayer de le faire. En effet, il semble que les «vrais» résultats n’étaient pas pertinents pour lui. Il a jeté les bases pour contester les résultats bien avant les élections, et il a contesté les résultats indépendamment de ce que ses conseillers de campagne lui ont dit sur la légitimité du résultat, ou de ce que son ministère de la Justice lui a dit sur le manque de preuves de fraude électorale.

L’intention de Trump : qu’espérait-il qu’il se passerait au Capitole ?

La question de savoir exactement ce que Trump avait l’intention de faire le 6 janvier est encore plus importante.

Lorsque le Congrès a destitué Trump pour ses actions ici, l’accusation était “d’incitation à l’insurrection”. De nombreuses discussions à l’époque se sont concentrées sur la question de savoir si Trump envisageait vraiment une foule violente prenant d’assaut le Capitole. Dans son discours, il a dit à ses partisans de marcher « vers le bâtiment du Capitole pour faire entendre votre voix pacifiquement et patriotiquement ». Et alors qu’il les avait exhortés à “se battre comme l’enfer”, ses avocats ont affirmé qu’il ne s’agissait que d’une métaphore politique courante.

Le comité a apporté une contribution extrêmement importante au dossier factuel à ce sujet en juin, lorsqu’il a révélé des témoignages et des preuves que Trump avait vraiment l’intention d’accompagner ses participants au rassemblement au Capitole ce jour-là, a été empêché de le faire par les services secrets, et est devenu furieux parce qu’il a été arrêté. La situation aurait pris un ordre de grandeur plus fou si cela s’était produit.

“Nous savions tous ce que cela impliquait et ce que cela signifiait”, a témoigné un responsable de la sécurité de la Maison Blanche, dont l’identité a été gardée anonyme. « Que ce n’était plus un rassemblement, que cela allait passer à autre chose s’il marchait physiquement jusqu’au Capitole. Je ne sais pas si vous voulez utiliser le mot insurrection, coup d’état, peu importe. Nous savions tous que cela passerait d’un événement public démocratique normal à autre chose.

L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a également déclaré que l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, était au courant du projet de se rendre au Capitole quatre jours à l’avance et lui a affirmé que le chef de cabinet Mark Meadows “était au courant” et que Meadows lui avait ensuite dit “des choses”. pourrait devenir vraiment, vraiment mauvais le 6 janvier. Un organisateur de rassemblement a également écrit dans un e-mail deux jours avant que Trump prévoyait d’appeler à une marche vers le Capitole “de manière inattendue”, mais que cela devait rester secret. Puis, le jour même, Trump s’est plaint que certains participants au rassemblement avec des armes devraient être autorisés à passer la sécurité parce qu'”ils ne sont pas là pour me faire du mal”, selon Hutchinson.

Donc : qu’espérait Trump qu’il se passerait lorsqu’il a conduit sa foule de partisans, dont certains qu’il espérait être armés, au Capitole pendant que le Congrès comptait les votes électoraux ? Au mieux, semble-t-il, il espérait les intimider pour qu’ils lui remettent l’élection. Au pire, c’était quelque chose de plus sombre.

Mais nous manquons toujours de témoignages directs de quelqu’un vraiment en mesure de savoir – comme Meadows (qui a invoqué le privilège de l’exécutif et est impliqué dans une bataille judiciaire avec le comité du 6 janvier à propos de son témoignage), ou peut-être d’autres conseillers ou alliés de Trump qui ont plaidé le cinquième.

“Il y a eu un grand nombre d’endroits dans notre enquête, où divers témoins ont refusé de dire quoi que ce soit, invoquant le privilège du cinquième amendement contre l’auto-incrimination, ce qui signifie qu’ils pensent qu’ils pourraient s’exposer à des poursuites pénales précisément en traitant avec le président Trump”, Le représentant Jamie Raskin (D-MD) a déclaré aux journalistes après les audiences de jeudi. “Nous aimerions donc qu’il se présente et explique ce qui se passait à ces différents moments.”

Pourtant, Trump ne sera probablement pas aussi ouvert – assignation à comparaître ou pas d’assignation à comparaître.

Ben Jacobs a contribué au reportage.