Le comité du 6 janvier annonce une audience surprise pour mardi sur de nouvelles preuves

Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier a annoncé qu’il tiendrait une nouvelle audience mardi “pour présenter les preuves récemment obtenues et recevoir les témoignages”.

L’audience surprise, prévue à 13 h HE à Capitol Hill, a été annoncée lundi après-midi. On ne savait pas immédiatement quelles nouvelles preuves le comité prévoyait de révéler. Le panel n’a pas identifié le ou les témoins censés témoigner.

L’annonce de lundi est intervenue quelques jours après la cinquième audience publique du comité, qui s’est concentrée sur la façon dont l’ancien président Donald Trump a fait pression sur le ministère de la Justice pour l’aider à annuler sa défaite face au président Joe Biden lors des élections de 2020.

Le comité prévoyait auparavant de tenir sept audiences sur les premières conclusions de son enquête de près d’un an sur le 6 janvier 2021, lorsqu’une violente foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole américain et a envoyé des membres du Congrès fuir pour des raisons de sécurité.

Ces audiences devaient initialement se tenir en juin. Mais le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., a suggéré la semaine dernière que les dernières audiences de la série auraient lieu en juillet, à la suite de l’arrivée de nouvelles preuves.

Plus tôt ce mois-ci, par exemple, le comité a obtenu des images documentaires inédites d’un cinéaste ayant accès à Trump et à sa famille avant et après l’émeute.

