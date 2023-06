Le comité d’examen du développement de Morris vote «non» sur les appartements de Boulder Drive – Shaw Local

Le comité d’examen du développement de Morris a voté 5 contre 1 jeudi matin pour rejeter les projets de Domera Developments de construire un immeuble d’appartements abordables de 14 logements sur Boulder Drive en raison de problèmes de sécurité.

Ces préoccupations ne provenaient pas seulement des membres du comité, mais concernaient également les habitants du quartier autour de Boulder Drive, qui est niché juste à l’ouest de la route 47 de l’Illinois et au sud de la I-80.

Les échevins du 4e arrondissement Jim Black et Sarah Mettille se sont tous deux prononcés contre le développement, le traitant comme un problème de sécurité.

Black a déclaré que le code du bâtiment de la ville de Morris exige un environnement de vie sûr et sécurisé, et il pense que ce quartier de la ville ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire pour une densité plus élevée.

« L’accès à la rue pour les pompiers et la police est inadéquat », a déclaré Black. « Le trafic dans la région sera pire que ce que suggèrent les études et de grandes difficultés pour les autres propriétaires de la région. »

Mettille a déclaré par ses calculs rapides que ce bâtiment ajouterait environ 120 nouveaux résidents à une zone qui n’y est pas préparée. Si la ville doit construire une route ou construire une nouvelle route, cela nécessiterait un plan pour l’avenir. Dans l’état actuel des choses, a déclaré Mettille, la ville n’a pas le budget pour cela.

David Beamish, un résident inquiet du quartier qui a déménagé à Morris il y a environ six mois, a déclaré qu’il avait déjà été propriétaire de logements abordables. Il est préoccupé par ce qu’il appelle la « concentration des bons », qui, selon lui, apporte des éléments difficiles.

« La raison pour laquelle je m’en suis sorti est à cause de toutes les choses que je ne pouvais pas prévoir », a déclaré Beamish. « J’avais de bons locataires, des locataires coriaces et de mauvais locataires. Le processus d’expulsion est extrêmement difficile.

Beamish a demandé ce que ce développement ferait pour la ville, les entreprises et les services qui sont déjà à Morris.

L’enseignante de l’élémentaire de Morris, Kylee Copeland, a déclaré qu’elle était préoccupée par tout développement plus important à Morris, car la taille des classes augmente déjà et il y a actuellement une pénurie d’enseignants.

« Il est difficile de fournir une éducation précise et bien pensée lorsque nous sommes en pénurie », a déclaré Copeland. « Donc, en additionnant tous ces chiffres, je me demande dans quelle mesure nos écoles sont préparées pour l’avenir. En tant que future mère, espérons-le, j’espère que la taille des salles de classe pour mes enfants n’est pas extrêmement grande.

De nombreux autres résidents inquiets ont pris la parole, abordant les problèmes potentiels de sécurité et d’infrastructure qui viendraient avec l’afflux supplémentaire de nouvelles personnes.

L’ingénieur municipal Ryan Hansen a déclaré que le projet avait été initialement conçu et prévu pour être réalisé par phases, bien que ce plan ait été créé en 1973. Hansen a produit le plan, que l’avocat de Domera, Rick Joseph, a déclaré qu’il n’avait pas vu.

Joseph a exprimé son inquiétude au sujet du document, puisqu’il a déposé une demande de loi sur la liberté d’information auprès de la ville. Il a vu ce document pour la première fois lors de la réunion de jeudi.

Le plan a été rejeté à la fin de la réunion, mais Joseph a déclaré auparavant que les résidents s’étaient opposés au plan de Domera car il comprenait des logements abordables, bien qu’il se soit ensuite rétracté et se soit excusé après que les résidents aient ajouté un contexte supplémentaire.

Stephanie Allen, une résidente, a déclaré que son opposition à ces appartements est due au fait que Morris ne peut pas gérer une croissance continue au rythme auquel elle a été.

« C’est un fardeau pour les contribuables et pour nos services de police et d’incendie, ainsi que pour tous les autres services communautaires que nous sommes fiers de pouvoir offrir », a déclaré Allen.

Joseph s’est expliqué davantage après cela.

« Certains d’entre vous n’étaient pas là lorsque nous avons soumis cette question à la Commission du Plan », a déclaré Joseph. « Nous avons des habitants qui se sont levés pour dire qu’ils ne voulaient pas cela parce que c’est un logement abordable, et ce que je regarde, ce sont des commentaires faits lors d’une élection par certains échevins. »

Au cours de la réunion, la majorité des objections au nouveau plan concernaient la sécurité plutôt que le type de logement envisagé. Le seul vote « non » sur la motion rejetant les plans de Domera est venu de l’urbaniste Mike Hoffman.