Le comité d’examen de l’architecture refuse d’approuver le développement proposé le long des falaises de Carpinteria

CARPINTERIA, Californie – Le comité d’examen architectural de Carpinteria a voté pour ne pas recommander un projet de complexe hôtelier sur les falaises de Carpinteria au conseil municipal jeudi soir, lors de sa réunion prévue.

Au lieu de cela, le conseil a maintenu sa décision sur le projet Réserve agricole et bungalows Carpinteria projet visant à donner à Carp Bluff, LLC plus de temps pour se conformer au plan général de la ville, ce qui nécessiterait probablement un plan plus petit que le complexe actuel de 99 chambres, le complexe d’appartements de 41 unités et d’autres bâtiments associés, notamment un restaurant et un centre d’événements.

Il s’agissait de la première audience de commentaires publics sur le développement, et la réunion du conseil d’administration, normalement calme, a eu une différence notable puisque plus de 500 personnes ont assisté à l’audience. Citoyens des falaises de Carpinteriaun organisme communautaire à but non lucratif.

“La communauté s’est présentée et n’a laissé aucun doute sur son appétit pour un complexe de luxe sur les falaises de Carpinteria”, a déclaré Patrick Crooks, président des citoyens des falaises de Carpinteria. “Des 47 000 pieds cubes d’enlèvement de terre proposés aux vues perdues et à l’incompatibilité avec la réserve naturelle de Carpinteria Bluffs, il est clair que ce projet intense est à l’opposé des orientations fournies par le plan général de la ville de Carpinteria.”

La réunion a été marquée par près de quatre heures de commentaires publics, plusieurs intervenants arguant que le plan général et le plan côtier local de la ville excluaient explicitement le développement tel que proposé.

Avant la réunion de jeudi soir, des « poteaux d’histoire » avaient été placés sur le site début janvier, décrivant la taille et les dimensions du bâtiment proposé.

Actuellement, le practice Tee Time, une ferme biologique et plusieurs acres d’espace non aménagé occupent le site proposé à deux parcelles qui s’étend sur 27,5 acres et s’étend du Harbour Seal Overlook à l’avenue Carpinteria.

Le président du comité d’examen de l’architecture, Brad Stein, n’a pas été impressionné par la proposition telle que présentée, déclarant : « À l’heure actuelle, là où je suis assis, je ne soutiendrais jamais cela. »

“Le passage à niveau vous expose vraiment à des responsabilités”, a poursuivi Stein, ingénieur ferroviaire à la retraite. “Vous faites simplement la promotion de quelqu’un qui se fait frapper.”

Néanmoins, le conseil d’administration n’a pas catégoriquement nié le développement de l’espace et a plutôt formulé de multiples recommandations axées sur la réduction de la taille du projet, la protection des points d’observation panoramiques existants et la prise en compte de l’impact sur les sites culturels Chumash et la faune protégée.

La prochaine réunion du comité d’examen de l’architecture est actuellement prévu pour le 15 février.