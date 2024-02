Le comité d’examen architectural du troisième quartier envisage les modifications apportées à Foxtown Landing

Bien qu’il ait reçu l’approbation de conception préliminaire du comité d’examen architectural du troisième quartier l’été dernier, le plan de Foxtown Landing pour une brasserie et un restaurant au centre-ville le long de la rivière Milwaukee, revenu mercredi après-midi, était de retour pour demander l’approbation des modifications apportées au plan.

Les modifications apportées au plan – qui ont été annoncées pour la première fois par la brasserie basée à Mequon en novembre 2022 – ont été décrites dans une lettre adressée à la Historic Third Ward Association en date du 2 février.

Selon Jim Plaisted, directeur exécutif de la Historic Third Ward Association, les changements ont été « approuvés sous réserve de quelques éléments clés, mais bien accueillis ».

La lettre, signée par l’architecte Stephen P. Smith des architectes du projet Stephen Perry Smith Architects, contenait les mises à jour suivantes :

Conception de site extérieur

La terrasse au bord de la rivière, initialement conçue avec deux terrasses plus petites, a été transformée en une seule terrasse plus grande et le nombre de foyers a été réduit à deux, avec la possibilité d’en ajouter d’autres si nécessaire ultérieurement.

“Cette terrasse principale fonctionne mieux sur le plan opérationnel pour offrir la flexibilité nécessaire à la programmation de différents scénarios de sièges et maintenir les gens ensemble dans un cadre plus grand et plus confortable”, indique la lettre.

L’accès ADA à la terrasse a été déplacé vers le côté nord du site et les sièges en gradins le long de la rivière ont été modifiés en raison de ce changement.

Une zone circulaire qui s’avance dans la rivière a été ajoutée à l’extrémité est de l’allée qui séparera Foxtown Landing du Downtown Dog Park adjacent.

Selon l’architecte, il s’agira « d’un point focal et d’un point de vue, qui servira également d’atterrissage pour la rampe de passerelle, conformément aux lignes directrices des « installations de navigation de plaisance » conformes à l’ADA pour accéder aux nouveaux quais proposés.

Une coquille couverte avec un toit en cuivre a été ajoutée au coin nord-est du site pour la musique live et d’autres programmes.

Un quai de chargement dans le coin nord-est a été retiré du plan et remplacé par une zone de chargement encastrée dans le coin nord-ouest.

Changements de construction

“La programmation et la conception du bâtiment ainsi que les problèmes opérationnels liés à l’exploitation de plusieurs étages ont nécessité plusieurs modifications de conception du bâtiment”, indique la lettre.

Parmi ceux-ci figurent le déplacement des espaces cuisine à l’arrière de la maison à chaque étage vers le côté ouest du bâtiment, « pour maximiser le vitrage des espaces publics donnant sur les zones actives plus piétonnes du coin de N. Plankinton et W. St. Paul. Avenue(s), la terrasse fluviale et la rivière Milwaukee.

« Il convient de noter que l’utilisation du verre dans les cuisines est considérée comme un problème de santé pour le service de santé de la ville de Milwaukee. Ainsi, afin de conserver le vitrage d’origine montré sur la façade ouest, nous proposons l’utilisation d’une « boîte d’ombre » éclairée de l’intérieur derrière ces fenêtres de cuisine qui affiche de l’art numérique au rez-de-chaussée et au deuxième étage, en plus d’identifier évènements à venir. L’affichage numérique d’art de bon goût nous semble conforme à l’esprit artistique du troisième quartier historique et permet à cette zone d’être activée et facilement modifiée, ce n’est donc pas un élément statique.

Les protections mécaniques sur la façade ouest du bâtiment et sur le toit ont été modifiées, et le vitrage de l’atrium nord du troisième étage sera remplacé par une toiture en cuivre afin de maximiser le confort des occupants, ainsi que les coûts d’entretien et d’exploitation.

L’utilisation de portes de garage multiplaces pour relier les espaces intérieurs et extérieurs est réduite, en raison des « exigences de programmation et opérationnelles ».

« Le rez-de-chaussée aura un accès contrôlé à la terrasse mais comportera un « coin bar » situé dans le coin intérieur donnant sur la terrasse alors que le bâtiment recule, qui aura une cloison vitrée pliante au-dessus du bar et sera entièrement ouvert. aux zones de porche et de terrasse. Ce bar sera adossé à un bar intérieur central et servira de « hub » social du rez-de-chaussée. Le deuxième étage conservera plusieurs grandes portes pliantes pour s’ouvrir sur les balcons ainsi que l’extrémité sud du troisième étage pour accéder au balcon sud.

Une terrasse sur le côté nord du bâtiment a été agrandie et s’étendra désormais sur toute la longueur du bâtiment avec vue sur le parc à chiens, et une zone poubelle entièrement fermée a été ajoutée.

Curieusement, une empreinte réduite au sous-sol comprendra un espace pour « une distillerie de classe ».

Le bâtiment sera également doté d’appliques murales à LED sur chaque colonne pour créer un effet similaire à l’éclairage de l’autre côté de la rue du bâtiment Pritzlaff.

La signalisation proposée comprend un panneau similaire à celui du marché public de Milwaukee de l’autre côté de la rivière : des lettres métalliques rouges éclairées par des LED blanches. Une enseigne de chapiteau verticale est prévue du côté Plankinton Avenue du bâtiment.

Le promoteur du projet – Tom Nieman, propriétaire de Fromm Family Foods et Foxtown MKE, LLC – était représenté à la réunion de mercredi par Smith, son collègue architecte Eric Nesseth – également de Stephen Perry Smith Architects – et le directeur du développement économique du Downtown BID #21, Matt Dorner. .

Ils ont également partagé de nouveaux rendus du projet, montrant les changements décrits dans la lettre. Ceux-ci font suite à des rendus mis à jour publiés juste avant la réunion de l’ARB de l’année dernière.

Selon Plaisted, l’ARB s’attend toujours à examiner les matériaux et la signalisation, ainsi que les fenêtres des boîtes d’ombre donnant sur Plankinton Avenue, mais a donné « son approbation avec des conditions sur les vitrines de Plankinton qui masquent l’arrière-plan des opérations de la maison.

“C’est un bâtiment à 360 degrés, donc il doit aller quelque part. Mais comme cela va à l’encontre de nos directives en matière de vitrine, nous avons dû le défendre.”

Nesseth a déclaré que Foxtown prévoit de commencer les travaux de fondation d’ici l’été.